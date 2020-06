Pequeños pecados diarios

Prácticamente toda la comunidad científica está de acuerdo en que la única solución definitiva para esta pandemia será poder contar con una vacuna eficaz y ya son muchos los laboratorios públicos y privados que se han lanzado a una carr era desenfrenada por obtenerla, lo cual es bueno, aunque este proceso deberá someterse a una serie de acuerdos y normas para que los resultarlos, de obtenerse, sean puestos a disposición de todos.

Parece que en este raro ambiente pre-nueva normalidad, se va incrementado el interés ciudadano por las inversiones en el sistema sanitario, por la regulación de las residencias de ancianos, por la vuelta a los colegios y universidades cuando sea posible, por el ingreso mínimo vital y otros muchos temas a los que habrá que prestar la atención debida desde ya, si queremos sacar algo positivo de esta calamidad, la mayor que hemos vivido, cuyas consecuencias durarán muchos años, mientras nuestra tribu política continúa más enzarzada en la confrontación perversa mediante el lenguaje barriobajero.

Por esta razón, hoy, quiero ceder la mayor parte de este espacio a las demandas y propuestas que, en nombre de muchos ciudadanos, se están haciendo desde diferentes grupos de organizaciones de la sociedad civil y de las que no hablan nuestros dirigentes y, dicho sea de paso, tampoco nuestro medios de comunicación.

La crisis desatada por la COVID-19 ha puesto al descubierto las costuras de nuestro sistema sanitario, debilitado tras las políticas de la última década que han estado marcadas por una constante caída de la financiación pública de la sanidad y el avance de modelos privatizadores. España cuenta en la actualidad con uno de los gastos sanitarios más bajos por habitante de la zona euro, 1.667 euros frente a los 2.660 de promedio de la Unión Europea[1]. Así puede leerse en la carta que un gran número de organizaciones ha hecho llegar recientemente a la Comisión de Reconstrucción ante la que comparecerán para debatir las 12 recomendaciones que formulan desde una visión tanto social como económica con el objetivo de reforzar y proteger la sanidad pública, vamos la de todos.

Añaden… nos encontramos en un momento clave en el que urge que se tomen las medidas necesarias para reforzar el Sistema Nacional de Salud de cara a un posible rebrote, así como de eventuales pandemias futuras o, sencillamente, para el día a día de las consultas. La prevención se construye día a día. Yo añadiría que se construye principalmente en tiempos de paz parafraseando al escrito romano de estrategia militar, Vegecio[2] que afirmaba: quien deseara la paz, debería prepararse para la guerra. O en lenguaje más coloquial: Más vale prevenir que curar.

Las organizaciones firmantes solicitan en primer lugar, que ante esta grave crisis todos los partidos políticos estén a la altura del reto que se les presenta en este proceso de reconstrucción . Y entre sus recomendaciones están, de forma muy resumida[3]:

Incrementar y garantizar el presupuesto en Sanidad Pública por habitante y año, para alcanzar, como mínimo, el promedio de la UE.

Reforzar la Atención Primaria como pilar esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, eje de un sistema sanitario público de calidad y accesible.

Aumentar las infraestructuras hospitalarias, los recursos humanos y las camas disponibles (son necesarias entre 50.000 y 70.000 camas más), con el objetivo de reforzar la red hospitalaria pública.

Fortalecer una I+D pública e independiente en salud , asegurando el interés general e impulsar una política farmacéutica sostenible para garantizar el acceso universal a medicamentos y tecnologías sanitarias asequibles , eficaces, seguras y de calidad.

Crear un fondo de reservas estratégicas de material sanitario con centros de producción y distribución, así como de investigación sobre EPIs.

Transparencia y participación en la Comisión para la Reconstrucción

Por otro lado, respondiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sociedad civil y el sector privado han donado 7.400 millones de euros para la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos del Covid19. Es un primer paso muy importante pero ahora es forzoso tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con estos fondos. La condición impuesta por los donantes es que los medicamentos, vacunas y herramientas que puedan desarrollarse, estén a disposición de todas las personas que las necesiten y a unos precios asequibles[4], es decir que sean considerados bienes públicos y eso hay que ponerlo negro sobre blanco para que todos sepamos lo que hay.

Habrá que vigilar atentamente ya que el hecho de disponer de recursos, siendo imprescindible, no es suficiente si no son utilizados de manera eficaz, honesta y transparente. Por eso el texto finaliza advirtiendo: Los Estados y organismos públicos internacionales están siendo uno de los principales impulsores de estas investigaciones. Sin embargo, si no se toman medidas con urgencia, los derechos de propiedad intelectual de los tratamientos y vacunas que finalmente se desarrollen podrían convertirse en una barrera para el acceso de millones de personas en todo el mundo.

Hipócrates, el conocido médico de la Antigua Grecia aconsejaba: Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la Naturaleza. Cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hemos ido cometiendo muchos pequeños pecados diarios, recortando por aquí y por allá, y ahora tenemos aquí la enfermedad en forma de virus letal.