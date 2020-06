Denuncian la venta por internet de un producto milagro contra la sordera

Jueves, 11 de junio de 2020

La OCU remite a la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario una serie de irregularidades en la venta de un supuesto aceite que ni es un medicamento autorizado ni un producto legalmente certificado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la AEMPS la venta de un aceite contra la sordera a través de las siguientes páginas web: Nutresinherbaurear.com y Shockingdiscover.com. En su denuncia ante la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS), la organización advierte que no hay empresa titular del producto, datos de contacto, una irregular política de privacidad, no existen los términos y condiciones, en definitiva, una serie de irregularidades que hacen más que sospechosa la existencia de una estafa.



OCU señala que la empresa incumple claramente el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria al ofrecer un supuesto remedio secreto que ha demostrado ser eficaz contra la sordera sin ningún tipo de justificación ni aval científico. Además, según se aprecia en el sitio web donde se publicita este producto, en el etiquetado y/o envase no aparece: (i) el nombre y la dirección del fabricante, (ii) el código del lote o número de serie, (iii) fecha de caducidad, (iv) las condiciones específicas de conservación, (v) instrucciones de uso ni (vi) advertencias y precauciones.



La Organización pide a la Administración que actué con la máxima dureza contra este tipo de delitos cibernéticos que aprovechan las circunstancias excepcionales y personales del público al que van dirigido para ofrecer este tipo de productos milagro con argumentos de charlatanes. En este sentido OCU recomienda a todos los consumidores extremar la prudencia ante las ofertas que pudieran recibir de productos de este tipo que no son medicamentos autorizados ni un producto sanitario legalmente certificado.