Sexo, género, poder y pandemia

Viernes, 12 de junio de 2020

Recientemente algunos observadores han defendido que las mujeres, las que son presidentas de gobiernos, han afrontado mejor la pandemia que los hombres. ¿Usted qué piensa?

Seguro que se han equivocado menos que dos de nuestras ministras, las cuales recurrieron a la geografía y al clima para explicar nuestros problemas. ¿No será que tratan de despistar al personal?

Yo no creo que sea una cuestión de sexo. Tampoco de género (término traducido del inglés, usado con muchas imprecisiones, porque puede significar sexo, masculinidad o feminidad y roles asignados socialmente al sexo biológico de las personas).

Cuatro presidentes de gobierno, dos hombre y dos mujeres, están mereciendo el aplauso de los científicos y sus pueblos, por su buen hacer en estos tiempos tan difíciles. El presidente de gobierno portugués (A. Costa, de izquierdas), el presidente del gobierno de Gracia (K. Mitsotakis, de derechas), la presidenta del gobierno de Alemania (Á. Merkel, de derechas) y la presidenta de Nueva Zelanda (J. Ardern, de izquierdas, que por cierto, no ha considerado populista -opinión de una ministra- bajarse el sueldo). Y no son los únicos gobiernos que lo han hecho bien.

Los ejemplos de los malos gobiernos dejo que los señale usted mismo.

La explicación está en las personas, no en el sexo. Si las mujeres lo han hecho mejor, no creo que se deba al sexo o al género de los gobernantes, como demuestran estos cuatro casos.

A mi modo de ver, la raíz de las diferencias está en los procesos sociales y electorales. Estos permiten que los hombres lleguen más fácil al poder, aun siendo poco valiosos y poco fiables. A las mujeres que llegan al poder se les exige mucho más que a los hombres; y son, por ello, más valiosas. Las excepciones suelen deberse a que algunas mujeres heredaron el poder de sus maridos, como ocurrió en varios países (Argentina, Filipinas, etc.) hace unos años; o a que fueron elegidas, para determinados cargos , por un hombre que ejercía el poder.

Por poner un ejemplo, alejado de nosotros: ¿Usted cree que si Trump hubiera sido una mujer habría ganado las elecciones? ¿O fue el ser hombre rico y famoso, en los medios, lo que le dio la presidencia? ¿Una mujer podría decir tantas barbaridades como el presidente de Estados Unidos y mantenerse en el poder?

La ideología debería tener influencia. Por ejemplo, de la izquierda se esperaría que el Sistema de Sanidad Público lo habría cuidado mejor la izquierda. ¿Tienen en España mejor sanidad pública las comunidades que han sido gobernadas más tiempo por la izquierda?

El ser de izquierdas o derechas no parece un factor decisivo en el afrontamiento de una pandemia tan grave, porque los gobiernos se han visto tan desbordados que han tenido que ayudar a los empresarios y obreros. Por otra parte, los políticos de derechas y de izquierdas han dejado desatendidas a las Residencias de Mayores y a muchas personas en estado muy precario. Las colas de personas buscando comida nos han recodado a países poco desarrollados y poco sociales.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Estamos tan endeudados económicamente los españoles que el reparto que se haga tendrá que ser con dinero ajeno y préstamos. ¿Cómo se usarán éstos fondos? ¿Con fines económicos y sociales razonables o con fines electorales? Por lo pronto, el gobierno ya ha cambiado el vocabulario y las atribuciones: no habrá recortes sino ajustes, los logros son nuestros, los crímenes (no me invento esta palabra, es de un vicepresidente, yo no la hubiera usado) son ajenos y el dinero entregado a las comunidades y a las familias necesitadas lo ha repartido “muy generosamente” el gobierno (palabra de una ministra). El dinero europeo y los impuestos de los españoles, por lo que nos dicen, será fruto de la generosidad del gobierno ¡Vivir para ver!

¿Estamos en buenas manos para resolver temas tan graves? ¿Tenemos una alternativa?

¿Cómo compaginar que la economía funciones bien, que los que lo necesitan de verdad reciban ayuda; y que todos nos sintamos motivados para trabajar en serio? ¿Cuándo dejarán tantos españoles de pensar que el dinero nos cae del cielo, que no es de nadie o que lo reciben de la generosidad de los gobiernos?

¿Cómo conseguir que España deje de funcionar con una deuda cuyos intereses nos arruinan, que los españoles que puedan trabajar trabajen, etc.?

Seguiremos soñando.

¡Que me disculpen los políticos honrados y respetables! Espero que entiendan nuestro enfado. Las encuestas, que los políticos leen con tanta atención, lo dejan claro: la clase política es uno de los problemas de España.