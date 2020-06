Ciudad Rodrigo y su comarca no accederán el próximo lunes a la Fase 3 de la desescalada

Jueves, 11 de junio de 2020

La comarca de Ciudad Rodrigo permanecerá al menos una semana más en la Fase 2 de la Transición hacia la Nueva Normalidad, tras decidir la Junta de Castilla y León ‘retirar’ la candidatura para pasar a la Fase 3 de toda la provincia de Salamanca, según anunció la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa que ofreció a última hora de la mañana del jueves junto al vicepresidente de la Junta Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno autonómico.

Como publicamos en la jornada del martes, la Consejería había enviado el lunes al Ministerio de Sanidad la propuesta de que toda Castilla y León pasase el lunes 15 a la Fase 3 de la desescalada, debido a los buenos datos epidemiológicos que se venían registrando, pese a que sólo se lleva una semana en la Fase 2 (en principio eran necesarias dos semanas de permanencia en cada fase).

Sin embargo, finalmente, la Consejería de Sanidad ha decidido retirar la candidatura de un total de 4 provincias de Castilla y León, no tanto por los datos propios, sino por los que se vienen registrando en la Comunidad de Madrid, que también va a permanecer una semana más en la Fase 2 (no ha solicitado el cambio de fase).

En concreto, se ha determinado por un “principio de prudencia” que también permanezcan en esa Fase 2 las provincias “más cercanas a Madrid”: Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, porque en ellas fue donde hubo más incidencia acumulada al principio de la pandemia (procedente de Madrid), y porque en esas provincias los criterios epidemiológicos están “justos”, por encima de algunos ratios (excepto en Segovia, pero a ésta le ‘condena’ su gran cercanía).

Mientras tanto, sigue adelante la propuesta de que pasen a la Fase 3 las provincias de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia, teniendo la última palabra el Ministerio de Sanidad.

Con esta retirada de la propuesta, la comarca de Ciudad Rodrigo no pasará a la Fase 3 como mínimo hasta el lunes 22 de junio, y no alcanzaría la Nueva Normalidad como mínimo hasta el lunes 6 de julio. Por cierto, que en la rueda de prensa ofrecida en la mañana del jueves por Verónica Casado y Francisco Igea se anunció que, a diferencia de lo que se había comentado, finalmente no habrá movilidad entre provincias en la Fase 3 de la desescalada.