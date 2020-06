El PSOE insta al Gobierno regional a “arrimar el hombro” para que “nadie se quede atrás como consecuencia de la pandemia”

Miércoles, 10 de junio de 2020

Fernando Rubio apunta que “la única aportación del ejecutivo regional han sido los planes de empleo de todos los años, que ya estaban previstos, y a los que se ha añadido la referenciad de COVID-19 en sus bases”

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha exigido al Gobierno regional, en un comunicado firmado por su portavoz, Fernando Rubio, “que arrime el hombro, que active sus capacidades y presupuestos para que nadie se quede atrás como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19”. Hasta el día de hoy, afirma el portavoz socialista, “el único papel que ha jugado la Junta de Castilla y León en esta crisis ha sido el de gestionar los fondos llegados del Gobierno de España, impidiendo en algunos casos que esos fondos llegaran a los ayuntamientos”. Es el caso de los 17,5 millones de euros recibidos del Gobierno de España en el Acuerdo Marco de Financiación de los Servicios Sociales por parte de las entidades locales, “en vez de destinarla a las entidades locales, la Junta se quedó con el 40% de esa cantidad”, ha dicho

Rubio se ha quejado de la ausencia de cualquier tipo de “esfuerzo extraordinario” por parte de la Junta para superar la crisis, “la única aportación del ejecutivo regional han sido los planes de empleo de todos los años, que ya estaban previstos, y a los que se ha añadido la referenciad de COVID-19 en sus bases”. Convocatorias a la baja, que asegura “están dejando fuera a muchos pequeños municipios para los que son muy necesarias al no ajustarse a los criterios estadísticos de desempleo que establecen”. En otras palabras, ha lamentado, “se olvidan de los desempleados de los territorios menos poblados, en los que, por fuerza, el número de parados es menor, despreciando a la vez la necesidad que tienen los pequeños municipios de estas contrataciones”.

El portavoz socialista se ha referido también, en los mismos términos, a la convocatoria ELTUR, cuyo objetivo inicial es que las entidades locales realicen tareas en los sectores de la Cultura y el Turismo, “a los que la propia Junta siempre se refiere como estratégicos y que este año, precisamente cuando más necesidades hay, muchos pueblos se verán sin esos planes de empleo porque la Junta lejos de ampliarlos y potenciar el empleo y el cuidado de nuestro medio rural en estos momentos críticos, impide a muchos municipios acceder a ellos y con los que contaban”

Rubio también ha hecho alusión a la convocatoria ELEX para contratación de personas con discapacidad por parte de las entidades locales que verá la luz en los próximos días y que, “lejos de reforzarse, sufre un descalabro total reduciéndose su presupuesto de los seis millones de euros de 2019 a tres millones, la mitad para este año”, en definitiva, “un escándalo que muestra el desprecio total del gobierno regional hacia los municipios de nuestra comunidad, pero también hacia los desempleados de nuestro medio rural y las personas con discapacidad”.

La Junta de Castilla y León, “no contenta con no poner un solo euro para los ciudadanos y las empresas de la comunidad, dificulta a su vez la gestión de las ayudas para paliar los efectos de la crisis que vienen impulsando muchos ayuntamientos bajo el argumento de que, muchas de estas ayudas no son competencia municipal”. Mientras tanto, sigue sin sacar una sola línea de ayudas autonómicas específicas para la lucha contra los efectos de la pandemia. En definitiva, ha recriminado, “si va a seguir parada y no va ayudar, al menos que no estorbe la acción de los municipios”.

Ante esta situación, “el PP de Salamanca en general, y el gobierno provincial en particular con Javier Iglesias a la cabeza, se dedica al autobombo y la autocomplacencia, haga lo que haga Mañueco el PP de Salamanca y Javier Iglesias siempre lo celebran con júbilo, aunque lo que haga sea nada”.

Fernando Rubio le ha recordado al PP de Salamanca y a su presidente Javier Iglesias, que a las entidades locales no les ha llegado “ni un euro extraordinario” de la Junta, y que ya va siendo hora de que “anteponga los intereses de los ciudadanos de nuestra provincia a la defensa sistemática de una Junta de Castilla y León absolutamente pasiva. La estrategia de desprestigiar al gobierno de España y de ser los palmeros permanentes de la Junta, sin la menor exigencia, es enormemente perjudicial para los municipios de Salamanca y quienes los habitamos”.

En este sentido, el portavoz socialista en la institución provincial ha puesto varios ejemplos, “mientras la Diputación de León elaboraba un plan de contención social de la crisis sanitaria dotado con más de un millón de euros, la Diputación de Salamanca cerraba los servicios sociales reduciéndolos a casos urgentes y dejando la atención en manos de ONG´s. Como consecuencia de esto, durante los momentos más críticos del Estado de Alarma la provincia de León aumentó en más de 500 los usuarios del servicio de ayuda a domicilio con la aportación de casi 900.000 euros por parte de la Junta y cero euros a la Diputación salmantina. Un hecho que demuestra la falta de compromiso de la Junta con Salamanca y la pasividad y la sumisión del equipo de gobierno provincial de Salamanca”.