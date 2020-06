Simón avanza que en septiembre habrá que reevaluar si se dan las condiciones para la ‘vuelta al cole’

Miércoles, 10 de junio de 2020

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha defendido preparar "con mucho cuidado" la 'vuelta al cole' reduciendo los riesgos al máximo, aunque ha adelantado que en septiembre habrá que reevaluar la situación para ver si se dan o no las condiciones adecuadas para el regreso a las clases. "Si hay rebrotes habrá que replantear muchas cosas, o si hay repunte de casos, pero en principio la esperanza, lo previsible, es que estemos en una situación de transmisión muy baja", ha precisado. En este sentido, señala que no habría justificación para que no se retomen actividades "importantísimas" como la educación.

Además, ha defendido tomar medidas "realistas" para los más pequeños en la 'vuelta al cole' en septiembre, después de que el Ministerio de Educación haya anunciado que recomendará a las comunidades autónomas que los escolares de menos de 10 años no tengan que guardar la distancia social ni llevar mascarilla.

"Tenemos que ser sensatos. Los niños de 3 a 10 años ya son una excepción para el uso de mascarillas cuando van con sus padres, cuando son 15 o 20 con un profesor no creo que podamos cargar al profesor con la responsabilidad de garantizar que se ponen la mascarilla, o peor, que se usa bien", ha dicho en su rueda de prensa diaria en La Moncloa. Así, ha defendido buscar "mecanismos alternativos al uso de mascarillas", tal y como se ha propuesto a Educación, como la conformación de cohortes, grupos con la misma experiencia, separados de otros lo más posible para que si hay transmisión no repercuta en los otros.

En todo caso, ha defendido garantizar que a los niños se les enseñen las medidas de protección personal y reducir el contacto físico, por lo que los profesores "van a tener que hacer un esfuerzo importante" a partir de septiembre.

¿Y en los recreos?

En relación a los recreos, Simón ha apuntado que los más mayores pueden establecer medidas de control porque serán más respetuosos con ellas pero con los más pequeños "es más complicado". En todo caso, ha señalado que se pueden delimitar zonas del patio para cada uno de los grupos de forma que no interaccionen entre ellos, o se pueden incluso escalonar las horas de salida al patio entre los diferentes grupos.

"Son medidas todas ellas discutidas con el Ministerio de Educación, que es el responsable y el que va a tener que hacer la comunicación y las recomendaciones finales a las comunidades autónomas. Se ha hecho un esfuerzo importante para actuar en los colegios, en los institutos y en las universidades para que la vuelta a las aulas en septiembre sea mucho más segura de lo que es actualmente", ha añadido.