Primer Pleno en estado de alarma

Miércoles, 10 de junio de 2020

Aprueban unos presupuestos amoldados a las circunstancias actuales

Los nueve ediles del Ayuntamiento de Villoria se reunieron ayer en Pleno para, entre otros asuntos, aprobar inicialmente los presupuestos del ejercicio 2020.

La sesión se celebró en el salón de plenos de la casa consistorial, pero guardando la distancia de seguridad de dos metros entre cada participante. En total fueron diez personas, contando el alcalde, Julián Barrera Prieto y los otros cuatro concejales del equipo de Gobierno (PP), que son: Maria Teresa Garcia Jimenez, Alejandro Gonzalez Hidalgo, Nelida Hernandez Garcia y Teofilo Bonal Gonzalez, los ediles de la oposición (PSOE): José Maria Gonzalez Garcia, Maria Jesus Andres Garcia,Jorge Carrasco Nuevo y Gerardo Arredondo Sanz. Además de la secretaria interventora Serafina Martín Lozano.

El alcalde explicó que podían haber celebrado el Pleno de forma virtual pero que han preferido un trato más directo aunque sin la asistencia de público al mismo por falta de aforo y para evitar riesgos.

Antes de comenzar a propuesta del alcalde guardaron un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

En el primer punto aprobaron por unanimidad el acta de la sesión anterior. En el segundo se aprobó la convocatoria para la admisión de solicitudes para la elección de juez de paz titular y sustituto. La secretaria explicó que para presentar sus solicitudes las personas interesadas en optar a se juez de paz titular o sustituto tendrán quince días de plazo contados a partir del día siguiente a la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

En el punto tres se produjo la aprobación inicial de presupuestos para el ejercicio 2020 por parte de de los cinco concejales del grupo de Gobierno, ya que los cuatro ediles de la oposición no dieron su aprobación. Argumentaron “no tener tiempo para poder estudiarlo” por no disponer de la documentación a tiempo y pidieron aplazar la aprobación de estos a un pleno extraordinario, no obstante manifestaron su conformidad con lo que conocen de los mismos y los calificaron de “coherentes”. La secretaria dejó claro que han tenido la documentación a su disposición en los tiempos establecidos. El alcalde manifestó la imposibilidad de prorrogar más la aprobación de dichos presupuestos por haber transcurrido ya casi medio año por lo que decidió someterlos a votación.

El presupuesto está amoldado a las nuevas circunstancias y asciende a 1.180.000 euros de ingresos, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto al del año 2019. Julian Barrera argumentó que en el mismo se ha incluido la propuesta del PSOE, de dedicar mayor parte del mismo a empleo. El alcalde explicó que siempre dedican a empleo más importe del que están obligados. La voluntad del equipo de Gobierno es dar fuerza a las partida de empleo e inversión.

En el mismo destaca la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles, el incremento de las subvenciones por parte de la Diputación de Salamanca para los ayuntamientos en esta situación de especial dificultad.

Posteriormente se dio paso a la denominada parte resolutiva del Pleno. En ella se dio a conocer la relación de facturas que asciende a un importe total de 6.299,76 euros. Dentro de las resoluciones de la Junta de Gobierno Local, Alejandro González Hidalgo procedió a la lectura de las acciones llevadas a cabo durante los tres meses de confinamiento y estado de alarma en Villoria. Una labor que han realizado “rápido, pronto y bien”, consideró. En dicho tiempo, entre muchas otras acciones, han procedido a la información diaria a través del Facebook con los primeros buenos días durante 65 días, hasta el 17 de mayo, de forma ininterrumpida, para “informar y ofrecer ayuda moral a los vecinos”, también han emitido el himno nacional desde un altavoz. Han repartido 65.000 guantes, han proporcionado 120.000 litros de gel hidroalcohólico. Agricultores y voluntarios, bomberos, la barredora de la mancomunidad y militares han desinfectado con 1.800 litros de lejía y 90.000 de agua, esta segunda cedida por la familia Bonal González. Han repartido 3.960 mascarillas en 1.920 packs y disponen de 700 para quien pueda precisar de ellas. Alejandro destacó la principal preocupación por las personas mayores y familias con bebés, así como el “trato cercano” y “total transparencia”. Así mismo anotó la “nula respuesta del PSOE de Villoria”, a lo que los ediles socialistas no quisieron responder. “También nos hemos ofrecido”, dijeron.

Dentro del punto de informes y resoluciones de alcaldía, el grupo de Gobierno ofreció información acerca del estado previo de la promoción de 20 viviendas de protección oficial que se quieren construir en Villoria. Las mismas rondan los cien metros cuadrados cada una y tienen un coste unitario de 91.000 euros más IVA. Tienen registradas más de cincuenta solicitudes.

En ruegos y preguntas, el Grupo Socialista demandó “que nos toméis más en consideración y nos deis más participación en decisiones”, en palabras de María Jesús Andrés. También pidieron “más datos, transparencia, en relación al destino del dinero público” y que “seamos debidamente informados cuando sea solicitado”.

Propusieron decorar el muro de la piscina con arte urbano, algo que ya planteaba el PP con “un mural contra la violencia”, consideró Alejandro. Además registrarán una propuesta para intentar ayudar a que la contratación temporal de trabajadores municipales por parte del Ayuntamiento no genere polémica.

Ante la solicitud del Grupo Socialista de la renovación del punto limpio, el alcalde matizó que “hemos resuelto vuestra forma de hacer el punto limpio”; para el cual tienen previsto hacer un presupuesto que ronda los 29.000 euros para incluirlo en los planes provinciales de Diputación. A parte de las instalaciones actuales, a grandes rasgos, tienen pensado realizar una explanada de hormigón de 1.500 metros cuadrados. Dotarlo de cámaras de seguridad y vallarlo con su debida puerta de acceso. Además, fuera del mismo pondrán a disposición de los agricultores un depósito de agua en el que puedan llenar las cubas que utilizan para realizar los tratamientos fitosanitarios. En principio, la intención es ofrecer gratuitamente el servicio de punto limpio a los vecinos de la localidad y disponer en el espacio de contenedores de residuos vegetales, de residuos sólidos urbanos, de obras y de recogida de yumbos, sacos y cuerdas.

Entre otros asuntos (no todos se ofrecen en estas líneas ni con cada detalle), abordados en el último Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Villoria, se tocó el del cierre de las piscinas municipales para la presente temporada, algo también incluido en la previsión de ingresos, que se registra dentro de los presupuestos con nulos ingresos por tasas de uso de las mismas. Ello permitirá actuar en reformas que tienen previsto realizar en las mismas. El alcalde argumentó su decisión, en la enorme responsabilidad que supone la posibilidad de que las piscinas se conviertan en foco de contagio. “No podía permitirme tener muertos o infectados”, dijo y achacó a los concejales de la oposición haber sido “poco leales”. Además si tuvieran que atenerse a las normas establecidas por el Gobierno central, el presupuesto se dispararía. Los ediles socialistas manifestaron su intención de haber aportado propuestas previo a que se tomara la decisión, aunque incluso así quizá hubieran decidido también que este verano Villoria se quedará sin piscinas. “Queriamos haberlo debatido”, consideró José María González. También y al hilo de este tema el alcalde dió a conocer un problema secundario surgido con el adjudicatario del bar de las piscinas, que podría abrir pese a no existir acceso al baño y al que han ofrecido reducir la renta en atención a la disminución de beneficios.

Para paliar la falta de piscinas, el Ayuntamiento pondrá en marcha talleres de verano con incremento de la edad de los niños participantes, en dos años más, hasta los 12 años, es decir, de cuatro a 12. Para los mayores, respetando distancias de seguridad, ofrecerán cine en la plaza. Por otro lado, “la semana cultural está programada para finales de julio” y están pendientes de “si se programaran o no las fiestas”.