“Queremos llevar a la cantera del Salamanca UDS a lo más alto”

Miércoles, 10 de junio de 2020

Entrevistamos a Raúl de Arriba, nuevo coordinador de la BASE UDS desde el pasado 28 de mayo

- Muchos pueden pensar que esto es algo nuevo para Raúl de Arriba. Sin embargo los que te conocemos sabemos que tu curriculum deportivo es muy extenso.

Mi primera experiencia como entrenador fue en la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 2012/2013. Entré de la mano de Marcos Redero, director de la Base por aquel entonces y formé parte del cuerpo técnico del Cadete Regional, encabezado por Pitu, actual entrenador del filial del Racing de Santander.

Al finalizar la temporada, fue la liquidación del Salamanca. A nivel de cantera, los derechos eran de la Fundación UDS por lo comenzamos a competir con el nombre de Salmantino en las mismas categorías que anteriormente disputábamos. Durante las dos próximas temporadas formé parte del cuerpo técnico del Infantil Regional, con unas de las mejores generaciones de Salamanca, prueba de ello la incorporación de algunos jugadores a las canteras del Real Madrid, Real Betis, Villarreal.

Mientras tanto, también formé parte el Albense FS como monitor en categoría benjamín y en mi última temporada en Salamanca, compaginé el Infantil Regional con la coordinación de Alba de Tormes CF, además de ser monitor de la Escuela de fútbol. En el 2015, tras el inicio de mi etapa en el Ayuntamiento, abandoné el club de Salamanca y continúe de forma más activa en el club de Alba, siendo coordinador y entrenador en distintas categorías hasta la temporada 2017/2018, año donde finalizó el mandato de la directiva y se convocaron elecciones.

En la siguiente temporada, regresé al Salamanca entrenando al Cadete B, consiguiendo la liga y esta última he formado parte del cuerpo técnico de Cadete Regional y como ayudante de Tabu. Con su triste fallecimiento, nombran a Carlos Valverde director de la base, donde tuvimos una reunión y decidió que llevará la coordinación en esta nueva etapa de la Base UDS.

- Tus estudios también están relacionados con el mundo del deporte

Además de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tengo varios cursos a nivel deportivo como Primer nivel de entrenador de fútbol, Director Deportivo, Gestión Deportiva, Gestión de instalaciones deportivas, Organización de eventos deportivos, Gestión de entidades deportivas, Dirección de escuelas deportivas…También otros cursos como monitor y coordinador de ocio y tiempo libre, primeros auxilios…

En la actualidad, motivado por el nuevo cargo comenzaré el Máster Propio de Dirección de Cantera, Metodología y Scouting en fútbol de la Universidad Europa Miguel de Cervantes. El deporte es un sector amplio y en constante evolución por lo que es necesaria una formación continua.

- En un año has pasado de ser concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alba de Tormes a coordinador del Salamanca UDS ¿Cómo llega esta oportunidad?

Pues sobre todo partiendo desde mi forma de entender la política. Creo que debe ser algo complementario; por vocación, ganas de ayudar, ilusión pero jamás por ser la única fuente de ingresos, así evitas intereses propios. Por todo esto, después de 4 años en el Ayuntamiento, me centré aún más en el Deporte, especialmente en fútbol que es algo que me apasiona y sigue en crecimiento.

- ¿Cómo valoras el primer año del Ayuntamiento tras tu salida? ¿Y el trabajo de la concejalía de Deportes?

Es difícil hacer una valoración con la situación que se ha vivido en los últimos meses. Ha condicionado el día a día de la población, donde las prioridades, proyectos y eventos me imagino que han cambiado centrándose en medidas de prevención, ayudas sociales, económicas…

- ¿Volverías a la política?

Después de un año alejado al 100% de la gestión municipal he conseguido la desconexión y estabilidad que necesitaba. No descartaría el regreso ya que me siento preparado y con la ilusión renovada.

- ¿Qué significa para ti ser coordinador de la cantera del Salamanca UDS?

Soy del Salamanca por lo que es un orgullo formar parte del club y más en este cargo. Todo esto me genera mucha responsabilidad ya representas un escudo con mucho peso, donde queremos llevar la Base UDS a lo más alto y para ello hay mucho trabajo por delante.

- ¿Qué metas se marca la cantera del Salamanca UDS a corto plazo?

Principalmente el objetivo es que la Base UDS sea una referencia a nivel provincial y regional. Conseguir que los niños salmantinos recuperen la ilusión de jugar en la Base UDS.

- ¿Cuál va a ser su función exactamente dentro del club?

Respecto a la coordinación abarca las tareas diarias del club. Desde trámites administrativos a organizar horarios, partidos, ropa, atención a padres, jugadores y entrenadores.

- En lo personal, ¿cómo esperas que sea tu día a día?

Hay épocas más intensas sobre todo al inicio de competición donde el volumen de trabajo es elevado y la puesta a punto clave para un buen desarrollo y evolución de la temporada. Una vez que se pase el arreón inicial, se centra más a trámites administrativos, organización…

- ¿Es compatible este puesto con la coordinación del Alba de Tormes CF?

Desde el primer momento que surgió la oportunidad, la directiva del club está al tanto. He recibido su apoyo y todas las facilidades posibles para poder compaginarlo. Al fin y al cabo, tanto la directiva como yo, solo deseamos que el fútbol siga muy presente en Alba de Tormes.

- ¿Cuántos equipos y jugadores forman la cantera del club?

Esta temporada contaremos con 14 equipos, 2 por categoría Prebenjamin, Benjamín, Cadete y Juvenil y 3 en Alevín e Infantil. Respecto a los jugadores, aún no están cerradas algunas plantillas pero el número ronda las 230 licencias.

- ¿Qué importancia le das tú y el club a la educación dentro del mundo del deporte?

El deporte es una herramienta muy potente para educar. Adquieres una serie de valores, hábitos y virtudes que ayudan a lo más jóvenes a crecer como personas.

- ¿Hay algún equipo de la cantera con un algún tipo de objetivo deportivo, más allá de la mera competición y aprendizaje?

Desde la dirección de cantera se ha sido muy claro en los objetivos de la base. Buscaremos el ascenso de nuestro juvenil a Liga Nacional. Respecto al resto de categorías, no se busca otro objetivo que no sea mejorar y crecer como futbolista y persona. Buscaremos una idea de juego, metodología y filosofía de juego en común. No van a importar los resultados, ni que se gane una liga o queden primeros, solo queremos que todos los jugadores disfruten de minutos para demostrar su progresión.

- ¿Cuántos monitores hay y qué tipo de persona se busca?

El personal de la Base UDS alcanza las 40 personas, aparte de entrenadores, forman parte del club delegados, preparadores físicos, fisioterapeutas, entrenadores de porteros. En la actualidad se ha buscado un perfil joven, formado, actualizado al fútbol de hoy en día y sobre todo con ganas e ilusión.

- ¿Qué objetivos deportivos y valores se quiere transmitir a los niños y niñas de la cantera?

El principal objetivo sin duda es formar a jugadores a la vez que personas, donde adquieran unos hábitos saludables además de esfuerzo, compromiso, respeto, humildad y compañerismo.

- ¿Cómo sería la temporada perfecta para la cantera del Salamanca UDS?

Para que sea perfecta basta con darle una estabilidad y sentar unas bases buenas para seguir creciendo cada temporada.