Las Ludotecas de Castilla y León se unen bajo la asociación ALUCYL en busca de una legislación para el sector y aclarar los inminentes Campamentos de Verano

Lunes, 8 de junio de 2020

Álvaro Terrero, impulsor de la iniciativa, asegura que la asociación pretende buscar que el sector tenga su propia legislación, basándose en la conciliación, además de pretender aclarar el futuro inmediato de su trabajo este verano

La situación del inminente comienzo de los Campamentos de Verano y el futuro de las Ludotecas son dos de las cuestiones que preocupan y no poco tanto a las empresas como a los padres ante la llegada del verano y el final de la desescalada. Una situación, la de estas actividades, nada clara y que aboca a los empresarios del sector a plantearse numerosos escenarios como la cancelación de su actividad durante este año y en algunos casos incluso el cierre de negocios.

Una inestable situación que ha impulsado la creación de la primera asociación de Ludotecas, ALUCYL, que aglutina en torno al 70% de estas empresas en Castilla y León, llevando como principal propósito el aclarar “como y de qué manera” van a poder trabajar de ahora en adelante, buscando un marco normativo que pueda regular su actividad basándose en la conciliación, principal eje de la actividad que desarrollan durante todo el año.

El peñarandino Álvaro Terrero, es uno de los responsables y principal impulsor de esta recién nacida asociación, gerente además de Animaciones Karikatura, quien explica que “nos hemos unido en torno a 50 Ludotecas de toda la comunidad para tratar de aclarar lo más inmediato y es el cómo plantear el verano, si podemos abrir o no y en qué condiciones. Pero a mayores, trataremos de conseguir una legislación para las ludotecas, algo que ahora mismo no existe en Castilla y León…yo mismo me enfrente a esta situación al querer dar de alta mi negocio en Arévalo y tenía que acogerme a un Centro de Ocio, eso no puede ser porque no encajamos como tal”.

Un reto, el conseguir legislación autonómica para su sector, que ya está en marcha y sustentada en una base principal de su actividad como es “conciliar la vida laboral y personal ya que somos los centros que trabajamos en ello para llevarla a cabo durante los 365 días del año y no solo en épocas de vacaciones” y añade que “una cosa es un Centro de Ocio, otra una Ludoteca, otra un Parque de Bolas…eso hay que aclararlo, lo necesitamos. Que tengamos unos derechos y una obligaciones, que aclaren como debemos trabajar a través de una legislación común que nos proteja frente al intrusismo y existamos como sector, que ahora mismo no existimos” algo para lo que buscaran un próximo encuentro con los responsables de área de la Junta de Castilla y León para exponer su situación y pedir que la llegada de esa normativa y una mejor regulación.

Sobre la situación de los Campamentos de Verano, Álvaro asegura que “es todo una incertidumbre pero los habrá. A estas alturas, en pleno junio y a pocas semanas de las vacaciones escolares de los niños, nosotros ya teníamos una planificación y unas inscripciones. La delicada situación generada por el Covid-19 ha dejado todo en el aire y ha generado mucho miedo en las familias, lo vemos en el volumen de las inscripciones y en lo que nos cuentan los padres y madres. Pero esto debemos de estudiarlo porque una vez que acabe el curso los padres seguirán trabajando y deben saber con qué servicios pueden contar para conciliar su vida” y asegura que ahora mismo “lo que nos permiten son grupos de 9 niños con un monitor, antes la capacidad era el doble, porque lo que hoy por hoy económicamente es inviable para empresas pequeñas. Es un año muy complicado para todos”.

Sea como sea, desde empresas como Karikatura ya trabajan en ofrecer actividades que supongan diversión y entretenimiento, siempre con un marcado espíritu educativo, adaptando además las medidas de seguridad impuestas por Sanidad para proteger a los más pequeños frente al coronavirus. “Tenemos nuestras instalaciones desinfectadas y buscando otras opciones para que los niños y niñas puedan disfrutar manteniendo medidas como el uso de las mascarillas, buscando como hacer que los pequeños puedan mantenerlas y puedan sentir al monitor si sonríe, se pone serio…poder normalizar dentro de lo que cabe este tipo de medidas, algo que es difícil en las distancias de seguridad ya que son niños y es complicado…eso por no hablar de si un niño se cae o llora, necesita una caricia de consuelo, un acercamiento físico, y eso ahora no nos lo permiten”. Un horizonte incierto en el que incluso plantean el parón de su actividad, delegando los campamentos estivales en los programas autonómicos para este verano si la situación no se aclara o mejora, algo que por el momento, aún no se ha decidido, esperando nuevas medidas o modificaciones en las condiciones de restricción en los grupos de actividad.