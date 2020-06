Javier Iglesias acusa al Gobierno de "dar la espalda" a los ciudadanos y "no estar a la altura" de la crisis

Lunes, 8 de junio de 2020

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber protagonizado "un gobierno irresponsable y paralizado" y "que ha dado la espalda a los ciudadanos y no ha sabido estar a la altura ni gestionar una crisis que se ha saldado con miles de víctimas mortales y la economía nacional desplomada".

Así lo ha señalado después de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, un encuentro telemático presidido por Pablo Casado que ha servido para analizar la situación actual del país y el escenario generado por la crisis de la Covid-19.

Durante esta crisis, según Iglesias, frente al Gobierno "irresponsable y paralizado" ha estado el Partido Popular, que "ha demostrado ser un partido de Estado, constructivo y leal, que ha tendido la mano al Gobierno en los peores momentos sin pedir nada a cambio y que ha demostrado una lealtad superior a la de los socios de investidura de Sánchez".

No obstante, "la mano tendida del PP no puede ser eterna ni un salvoconducto para que el Gobierno haga y deshaga a su antojo", "ahora le toca al Gobierno mover ficha" y "Sánchez no puede seguir engañándonos ni culpando al PP de todo, porque el problema no es el Partido Popular; el problema es un gobierno que intenta dividir en grupos España, que pretende desunir y enfrentar", ha añadido el presidente provincial de los populares.

Javier Iglesias ha remarcado que el PP es "la alternativa que necesita España", pues supone "una alternativa moderada, centrada, que no desuna ni enfrente". "La reconstrucción de España pasa por hacerla juntos, unidos y contando con todos", ha aseverado.