Freno un día más al Covid-19 en las áreas de salud de Arribes

Lunes, 8 de junio de 2020

La entrada en la Fase 2 de la desescalada en el estado de alarma no podía ser mejor. Por segundo día consecutivo no se registraba ninguna persona más enferma por Covid-19 en las áreas de salud de las Arribes, es más, como ya sucediera ayer domingo, la Consejería de Sanidad vuelve a corregir los datos ofrecidos el día antes para la Zona Básica de Salud de Vitigudino, donde se contabilizaban 83 personas enfermas en el acumulado desde del 29 de febrero, y este lunes contabiliza una persona menos, es decir, 82 contagios, mientras que en el resto no se producían importantes cambios, por lo que el mapa de la desescalada se mantiene en verde en este primer día en la Fase 2.

De este modo, la ZBS de Vitigudino se queda con 82 personas enfermas en el acumulado, 16 casos activos y 145 PCRs realizados de los que 21 han sido positivos. La ZBS de Aldeadávila permanece con 28 personas enfermas, 6 casos activos y 55 PCRs realizados de los que 4 han sido positivos. Y la ZBS de Lumbrales mantiene 11 personas enfermas, 3 casos activos y 66 PCRs realizados de los que 3 han sido positivos.

Y en lo que respecta a la vecina ZBS de Ledesma, se mantienen las 24 personas enfermas en el acumulado, sin casos activos y con 70 PCRs realizados de los que 6 fueron positivos.

Datos provinciales

Respecto a los datos provinciales, ayer domingo no se registraba ninguna nueva persona fallecida por coronavirus en el hospital de Salamanca, por lo que el número de fallecidos se mantiene en 368.

Por otra parte, hasta las 20.00 horas de ayer no se habían producido nuevos contagios detectados mediante PCR, aunque fueron notificados 5 nuevos casos al Ministerio de Sanidad atendiendo a la nueva definición, por lo que el número total de contagios en el acumulado asciende a 7.392 personas, y de las que 3.032 han sido confirmados por PCR.

En el gráfico inferior se puede apreciar la evolución en el número de infectados y hospitalizados en la provincia de Salamanca. Asimismo, en el último día se han producido dos nuevas altas, por lo que son ya 1.255 personas las que han abandonado el hospital tras superar la enfermedad.

Situación de las residencias de la provincia

En cuanto a la situación del conjunto de las residencias de mayores en la provincia de Salamanca, en lo transcurrido desde el pasado jueves no se ha registrado ninguna persona fallecida por Covid-19, por lo que el número de muertos se mantiene en 260, según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León. Asimismo, este 8 de junio tampoco se registraba ningún fallecido con síntomas compatibles, por lo que la cifra se mantiene en 207.

Entre las 6.224 personas en centros residenciales de Salamanca contabilizadas a 8 de junio, se han confirmado 1.095 casos positivos de COVID-19 de los que 1.082 han superado la infección. Asimismo, 4 personas permanecen aisladas por presentar síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que 112 se encuentran en aislamiento preventivo sin síntomas.

MAPA ACUMULADO DE ENFERMOS DETECTADOS CON PCR LA ÚLTIMA SEMANA

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA A 8 DE JUNIO EN LOS HOSPITALES DE SALAMANCA

DATOS GENERALES EN LA PROVINCIA A 8 DE JUNIO

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN CASTILLA Y LEÓN A 8 DE JUNIO