Cinco industrias que han migrado exitosamente al mundo digital

Jueves, 9 de julio de 2020

La pandemia del Covid 19 ha provocado grandes cambios en todos los aspectos de la vida. Hace tan solo unos meses, el mundo entero se vio obligado a frenar, a quedarse en casa y, en muchos casos, a paralizar toda actividad económica y profesional.

Si la tecnología y la digitalización forman parte de nuestro día a día desde hace mucho; el Estado de Alarma declarado en España con su correspondiente confinamiento y cese de la actividad ha logrado que todos los sectores se sumerjan en el tema virtual tanto para el consumo de ocio como para el teletrabajo.

El consumo de dispositivos móviles, así como su uso para la actividad comercial se ha disparado en los últimos meses; hecho que ha desembocado en que industrias consolidadas y desarrolladas hasta ahora en persona hayan buscado nuevas opciones en el mundo digital.

Renovarse o morir

Aunque la economía mundial se haya ralentizado hasta mínimos históricos, han sido muchos los sectores y los visionarios que han tenido la capacidad de sacarle partido a esta complicada situación reinventándose hasta el punto de seguir trabajando a su ritmo normal e, incluso, haber crecido. Es decir, que tan importante es migrar al mundo digital como estudiar y elaborar un plan estratégico para que sea exitosa y, por supuesto, rentable.

Cultura

Los grandes estrenos y los estadios abarrotados han pasado a dar lugar a la compra online de películas o la suscripción a plataformas de films y series; y a las emisiones en directo por Youtube, fácilmente monetizables, de conciertos y actuaciones.

Comunicación

Durante el confinamiento, los medios de comunicación han logrado seguir al pie de cañón de cada noticia sin pisar un plató ni compartir un mismo plano y todo gracias a la tecnología. Las noticias han continuado llegando a cada hogar, a cada persona y a cada dispositivo con retransmisiones en directo desde las casas de periodistas, presentadores y colaboradores.

Entretenimiento y Juegos Online

En el sector del entretenimiento, la actividad del juego también ha migrado al mundo digital con la creación de casinos en línea en España. Desde la comodidad de tu sofá puedes investigar en internet y revisar opiniones de casinos online populares en donde podrás jugar a las máquinas tragaperras y realizar las apuestas que quieras con tan solo registrarte. Además, esta opción de juego online también otorga mayor privacidad a aquellos jugadores que prefieran disfrutar en solitario.

Inversión

En los últimos meses han aparecidos oportunidades de negocio que no requerían moverse de casa con la inversión en bolsa a través de brókers online; de manera que, siguiendo unos sencillos pasos, cualquier persona puede conseguir beneficios a medio-largo plazo.

E-commerce

El confinamiento ha obligado, se quisiera o no, a hacer compras en tiendas online si se quería comprar cualquier producto que no fuese de primera necesidad. Esto ha supuesto que quienes no tenían tienda online ni ofrecían la posibilidad de vender vía WhatsApp, Facebook o Instagram, tuviesen que implantar esta nueva forma de venta directa; y que los negocios que ya contaban con un e-commerce lo mejorasen y optimizasen para que sus cifras no se desplomasen.