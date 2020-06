Más de 150 establecimientos hosteleros de Salamanca cerrarán definitivamente, según los distribuidores

Lunes, 8 de junio de 2020

La Asociación ADAHS confía en alcanzar esta semana entre un 40-50% de facturación con la llegada de la Fase 2 del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad en Salamanca, tras unas primeras semanas de desescalada de la COVID-19 con ventas situadas en un 15%, respecto al mismo periodo del año 2019.

En este sentido, Juan Ramón Sánchez, presidente de ADAHS, organización integrada en CONFAES, señala que durante la Fase 1 el sector esperaba un mayor número de terrazas abiertas y más afluencia de consumidores. “En Salamanca, estas semanas las ventas han estado por debajo de la media de Castilla y León, que según una encuesta de la nacional FEDISHORECA, eran de un 21%, pero la actividad en el sector ha ido creciendo gradualmente”.

“Prácticamente todas las empresas de distribución de alimentación y hostelería de Salamanca ya han retomado la actividad, y han empezado a recuperar a parte del personal que estaba en ERTE, pero el sector está a la espera de ver qué pasa a partir de hoy con la ampliación de los aforos permitidos en Hostelería”, explica su presidente Juan Ramón Sánchez.

Desde ADAHS se confía en que en esta semana se incremente el número de establecimientos abiertos, aunque tras estos meses de cese de actividad en la Hostelería estiman que entre un 10-15% de los establecimientos cerrarán sus puertas definitivamente. “Creemos que entre 150-200 negocios no van a llegar a abrir porque no han aguantado el tirón, por diferentes motivos, porque ahora mismo no pueden volver teniendo en cuenta que facturación es menor, porque necesitan hacer una inversión para acondicionar el local que no pueden afrontar y por la incertidumbre que hay sobre las normas a cumplir”, explica.