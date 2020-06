Undécima carta

Lunes, 8 de junio de 2020

Maldito Coronavirus: Sin que hayas desaparecido de nuestras vidas, sin que hayas dejado de hacernos daño, sin que tu presencia nos permita salir a la calle y reanudar nuestras actividades sin miedo, nos llega la noticia de que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 ha sido concedido a los profesionales sanitarios, y aunque yo misma he firmado para apoyar la petición y volvería a hacerlo, me parece que hay cosas sobre las que debemos reflexionar para dejar de caer en tópicos que con frecuencia son poco afortunados.

Los médicos y las enfermeras pasarán a la historia de esta pandemia como los héroes que han luchado contra ti en primera línea. No está en mi ánimo restarles méritos pero el término me parece exagerado. Tanto unos como otras no han hecho otra cosa que cumplir con las obligaciones propias de su trabajo, un trabajo bien pagado y socialmente muy valorado, por mucho que se empeñen en decir todo lo contrario. Si hay algún colectivo de trabajadores en este país que haya gozado siempre de todos los privilegios y siga gozando es el de los médicos, y aunque mucho nos gustaría que pudieran disfrutarlos de brazos cruzados, ellos saben que no es posible, y mucho menos ante un virus tan mortífero como tú.

Los que no pasarán a la historia como héroes son los conductores de ambulancias, los empleados de funerarias, de limpieza, de mantenimiento, celadores, vigilantes...... hombres y mujeres que ni son tan bien pagados, ni están tan bien considerados, pero que sin su colaboración, sin su ayuda, sin su esfuerzo no hubieran podido hacer nada.

De cualquier forma, tanto unos como otros, más que héroes han sido víctimas porque han tenido que enfrentarse a tan complicada situación sin equipos de protección que en muchos casos los ha llevado al contagio y a la muerte, con una falta de personal que los ha obligado a doblar las horas de su jornada laboral y renunciar a los días de descanso, y sin medios que sin duda los ha llevado a cometer errores no deseados, razón por la que las autoridades sanitarias, médicos en algunos casos, deberían ser excluidas de este galardón antes de que decidas morirte para que no se apunten honores que están muy lejos de merecer.