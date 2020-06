La nueva pregunta del millón: ¿Cuáles son las novedades que trae la Fase 2 respecto a la Fase 1?

Domingo, 7 de junio de 2020

La comarca mirobrigense entrará este lunes 8 de junio en la Fase 2 de la Transición hacia la Nueva Normalidad, situación en la que estará como mínimo hasta el domingo 21. El cambio será más significativo para Ciudad Rodrigo, ya que el resto de municipios de la comarca, al tener menos de 10.000 habitantes, han gozado de medidas adicionales de alivio en la Fase 1 de la desescalada.

Entre esas medidas adicionales ha estado, por ejemplo, la posibilidad de entrar en los bares (y no limitarse a las terrazas), algo que también se podrá hacer desde este lunes 8 en Ciudad Rodrigo. Eso sí, dentro de los bares y restaurantes no se podrá estar en las barras, sino sentados en mesas. Asimismo, los bares no podrán superar el 40% de su aforo. En las terrazas, ya podrá haber 15 personas por mesa, en correspondencia con la norma que marca que ya puede haber reuniones en espacios públicos o cerrados de hasta 15 personas.

La principal novedad a nivel social en esta Fase 2 de la desescalada es que desaparecen las franjas horarias que había hasta ahora para pasear, hacer deporte o para salir con los niños. Lo único que se mantiene es la doble franja para mayores de 70 años (al ser uno de los colectivos de mayor riesgo), de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Hay que apuntar que las residencias ya están autorizadas a recibir visitas en determinadas circunstancias y con cita previa, aunque la decisión será de cada Residencia.

Varían los límites de aforo en espacios cerrados

A nivel comercial, ya pueden abrir todos los locales de comercio minorista sin límite de superficie (hasta ahora los de más de 400 metros cuadrados tenían restricciones), aunque cubriendo un máximo del 40% del aforo (hasta ahora era el 33%). En torno a los centros comerciales, pueden abrir con un 30% de aforo en zonas comunes, y un 40% en cada uno de los establecimientos comerciales. Mientras, respecto a los mercadillos callejeros, en la Fase 2 pueden funcionar a un 1/3 de su aforo habitual (en la Fase 1 el límite ha sido de 1/4).

Volviendo a espacios cerrados, los templos religiosos podrán cubrir el 50% de su aforo –hasta ahora en Ciudad Rodrigo el límite era el 33%-, el mismo que se ha establecido para las bodas, que ya están permitidas (con un máximo de 100 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados). En torno a los velatorios, sube el límite de asistencia a 25 personas si son al aire libre y a 15 si son en espacios cerrados. De igual modo la comitiva para la despedida de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas.

Referente a las salas de exposiciones, pueden funcionar con 1/3 de su aforo, al igual que cines, teatros y auditorios. En otros locales culturales, se podrá cubrir un 1/3 del aforo con un máximo de 50 personas, mientras que al aire libre se podrán reunir hasta 400, todas ellas sentadas (hasta ahora los límites eran de 30 personas en lugares cerrados y 200 al aire libre).

En lo que se refiere a hoteles y establecimientos turísticos, pueden reabrir a 1/3 de su aforo las zonas comunes con las que cuentan (estos establecimientos ya podían tener sus puertas abiertas en la Fase 1). Hay que recordar que en el ámbito de la hostelería no está permitida todavía la apertura de locales de ocio nocturnos y discotecas (se podrá hacer en la Fase 3).

Novedades en deporte

Junto a las instalaciones deportivas al aire libre que ya han podido funcionar en la Fase 1, desde la Fase 2 pueden reabrir las cubiertas, a las que puede asistir cualquier persona que desee realizar una actividad deportiva. Para poder usarlas, será necesario concertar cita previa con la entidad gestora, organizándose turnos horarios. Asimismo, en esta Fase 2 pueden reabrir las piscinas al aire libre o cubiertas, estableciéndose de igual modo citas previas.

Continuando en materia deportiva, los deportistas de clubes que compiten en ligas no profesionales pueden realizar entrenamiento básico de manera individual en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes, pudiéndose realizar asimismo actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 20 personas, preferentemente con cita previa. Además, ya se pueden organizar congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos promovidos por entidades de naturaleza pública o privada.

A nivel de Castilla y León hay asimismo una importante novedad en esta Fase 2 en el ámbito educativo, ya que algunos alumnos pueden regresar a los centros. En el caso de Ciudad Rodrigo, pueden hacerlo los de 2º de Bachillerato que quieran preparar la Selectividad. Los alumnos interesados deberán solicitarlo durante los próximos días (deberán pedírselo a sus tutores entre el lunes y el martes), reabriendo los centros sus puertas el viernes 12. En lo que respecta a la formación, este lunes también pueden reabrir las academias y autoescuelas, con un aforo máximo de 1/3 y priorizando la formación online.