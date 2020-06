Miles de personas se manifiestan en España por la muerte de George Floyd

Domingo, 7 de junio de 2020

La Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España ha convocado concentraciones de protesta en diferentes ciudades

Miles de personas se han concentrado este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid contra el racismo por la muerte de George Floyd, ciudadano negro que murió víctima de los abusos policiales el pasado 25 de mayo en Mineápolis.

Convocada por la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (CNAAE), los manifestantes han mostrado pancartas con nombres de personas negras asesinadas por la policía en los últimos años: desde Martín Luther King hasta George Floyd.

Al grito de 'No justice, no peace' ('sin justicia, no hay paz') y 'Black lives matter' ('las vidas negras importan'), la protesta, que ha discurrido de manera totalmente pacífica, ha seguido así los pasos de las concentraciones multitudinarias en Estados Unidos en memoria de Floyd. 'George Floyd, di su nombre', han instado los asistentes, junto a consignas contra el racismo y contra la Ley de Extranjería española.

"Estamos aquí denunciando la muerte de nuestro hermano, pero también denunciando el racismo que estamos viviendo aquí en España; nosotros somos de aquí, vivimos aquí, dormimos aquí, pagamos impuestos, entonces somos de aquí, estamos para denunciar el racismo, nosotros no queremos ser superior a nadie, solamente queremos luchar por nuestros derechos y por la igualdad de todo el mundo", ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la CNAAE, Thimbo Samb.

La manifestación en Barcelona ha contado con la asistencia de unas 3.000 personas --según la Guardia Urbana-- que se han dado cita en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en la manifestación contra el racismo 'Las vidas negras importan'.

La protesta se ha desarrollado en paralelo a otras acciones en toda España también organizadas por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España (CNAAE). Algunos participantes han acudido a la plaza Sant Jaume vestidos de negro, siguiendo la consignas de los impulsores, y en pancartas han criticado las muertes por el racismo.

Han acudido con mascarillas, y han gritado consignas como 'Poder, justicia y reparación' y 'Donald Trump es un criminal'; la afluencia de personas a la manifestación ha hecho difícil mantener las distancias de seguridad, pese a la insistencia de los organizadores. Para mantener las prevenciones por el coronavirus, personas de la organización han repartido mascarillas y guantes a los manifestantes que no llevaban.