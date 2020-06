Niños y piscinas... mucho cuidado

Las piscinas hinchables son un entretenimiento indudablemente deseado por los niños en verano. Pero hay que tener cuidado de no dejarles NUNCA solos, sobre todo a los más pequeños. Recuerde que con 25 centímetros de agua, un niño de 3 años no es capaz de levantarse, y 2 minutos son suficientes para producir su muerte. Cuando hablamos de agua y niños, siempre existen riesgos.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo en el Centro para Investigación y Política de Lesiones medulares del Hospital Infantil en Ohio, Estados Unidos. Según los científicos, un niño se ahoga en estas piscinas cada cinco días durante el verano.

Son económicas, fáciles de usar y guardar, por lo cual se han convertido en un entretenimiento cada vez más frecuente en muchos hogares.

Para conseguir que el baño en la piscina inflable sea seguro, siga estos consejos:

A) Niños menores de cinco años No quitarles ojo: es el consejo más trillado, me dirán, pero es necesario repetirlo una y mil veces. Los accidentes suceden en apenas unos segundos de distracción. Los niños son muy rápidos, e intrépidos, desconocen el significado de peligro; vigilancia tanto si van con flotadores o sepan nadar.

B) La piscina de urbanización debe estar rodeada por una verja de al menos 1,30 de altura, y barras no separadas entre sí por más de 11 centímetros. La puerta de acceso ha de tener un pestillo que los niños no puedan abrir por sí solos.

C) Si es de los particulares que goza de piscina, recuerde que existen dispositivos de seguridad -homologados- como alarmas para piscina. En caso de caída, una parte fija, instalada en el borde o en el interior, emite por radio señal sonora a la base.

D) Antes de entrar a la piscina deben colocarle los manguitos, el flotador o un sistema de confianza. Si no están avalados por los controles de seguridad de la Comunidad Europea, pueden ser defectuosos. Mucho cuidado que lo barato puede resultar MUY caro.

E) No permita que correteen o se empujen alrededor de la piscina; podrían resbalar y caer dentro de la piscina. Ocasionando a parte del susto, lo más terrible lesiones medulares.

F) Extremar la precaución si hay toboganes, no permitir que jueguen con los drenajes, rejillas o accesorios de limpieza.

G)Explicar al niño el comportamiento que debe tener dentro del agua (no tirarse desde el bordillo, no intentar sujetarse a otro niño que ya está en el agua, no tirarse cerca de los escalones, etc.) Pero ustedes padres deben dar ejemplo.

H) No tirar juguetes a la piscina. La tentación de ir a recoger un juguete que está flotando puede provocar un accidente. Mantenga los juguetes fuera del agua.

I) Si el niño es pequeño restrínjale a la zona menos profunda y cercana a los bordillos. Correrá menos riesgo y será fácil de controlar por el adulto.

J) En las piscinas públicas es recomendables ubicar al socorrista y acudir ante cualquier emergencia.

Con estas indicaciones, tanto para piscinas hinchables, públicas o privadas. Sus hijos y ustedes disfrutaran de un tiempo de ocio feliz. Recuerde que la natación es el único deporte que puede salvar su vida y la de otro. Practíquelo.