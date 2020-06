La Gerencia compromete un médico de urgencias más los viernes y sábados de julio y agosto en la ZBS de Lumbrales

Viernes, 5 de junio de 2020

Se insiste en la necesidad de que todas las personas que pasen el verano en la comarca del Abadengo den de alta sus tarjetas sanitarias en el centro de salud

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca enviará un equipo de apoyo en las guardias de urgencia los viernes y sábados de los meses de julio y agosto, "que es cuando se incrementa la presión asistencial" según los datos que maneja este organismo provincial. Además, desde la gerencia "se insistirá en que todas las personas que vengan de fuera a nuestros pueblos estos meses se den de alta en el centro de salud, para poder controlar el número de tarjetas sanitarias reales, que supone multiplicar por cuatro en la época de verano de las que hay regularmente (3.352 en la actualidad).

Estas son dos de los acuerdos a los que se ha llegado esta mañana tras la reunión mantenida por José Maria Regalado, alcalde de Bañobárez y presidente de la mancomunidad del Abadengo y Oscar Sánchez , alcalde de Ahigal de los Aceiteros, con el gerente de atención primaria, Luis Javier González Elena. En este encuentro los alcades, pusieron sobre la mesa todos los problemas que atañen a la zona básica de salud de Lumbrales, problemas que quedaron patentes en la reunión informativa a los alcaldes por parte de la Coordinadora del centro lumbralense celebrada el pasado martes en Lumbrales. "Salimos con un mal sabor de boca tras ser informados de que durante el verano se seguirá solamente con un médico y una enfermera en el servicio de urgencias" explica Regalado, como viene siendo habitual desde hace apenas 2 meses (hasta entonces, en este área de salud prestaban servicio de guardia dos facultativos y un enfermero) y decidimos pedir una reunión con la gerencia" explica Regalado.

En este sentido los alcaldes asistentes a la reunión expusieron los ya tantas veces repetidos argumentos reivindicativos basados en la distancia de la comarca del Abadengo de más de 100 kilómetros de los centros hospitalarios, el envejecimiento de la población, el importante número de residencias de mayores en esta zona de salud, la distancia de hasta más de 30 kilómetros entre un extremo y otro de la comarca y el mal estado de varias carreteras. Estos argumentos se quedaron solapados ante los datos estadísticos. Según los datos de la gerencia provincial, la zona del Abadengo tiene un 15,3€ de presión asistencial en el horario de urgencias, mientras que en los centros de salud en los que hay 2 equipo de guardia la cifra de presión aistencial es muchos más alta (Santa Marta 61.70€), Peñaranda 50,1€, Guihiuelo 45€ y Alba 43,2€).

Cita previa telefónica

Respecto a la nueva norma del Sacyl que obliga a solicitar cita previa para cualquier consulta de médico o enfermería, (ya implantada en Lumbrales y que se va a hacer efectiva en breve en el resto de los pueblos del Abadengo), la gerencia se ha comprometido a hacer gestiones para poner una persona más para la atención a las llamadas telefónicas en el centro de salud de Lumbrales (actualmente sólo hay una administrativa que se encarga de esta y otras más funciones). Esta medida no termina con las dudas y temores expresados por algunos alcaldes que crern que el sistema de petición de cita previa no es operativo porque gran parte de la población “son personas mayores y no van a saber qué números tienen que marcar si no tienen ayuda”.

Por otra parte, el gerente de atención primaria anunció a los alcaldes la próxima incorporación de 2 médicos en la atención ordinaria, "con el compromiso de permanencia de 2 años". Ambas plazas estaban vacantes por jubilación desde hace muchos meses y se estaban cubriendo con facultativos que tenán contratos temporales (desde 1 a 6 meses). Además, si en algún momento hubiera un repunte por Covid-19, se comunicará para aumentar la asistencia.

Desde la gerencia también se anunció que en muy breve tiempo los vecinos del Abadengo podrán utilizar, de manera voluntaria, las consultas de especialidades médicas en Ciudad Rodrigo.

Aunque no satisfechos del todo por lo conseguido en la reunión, "hemos encontrado buena disposición por parte del Gerente y de la Directora de atención primaria, que comprenden nuestros problemas pero que al mismo tiempo chocan con la escasez de personal con el que cuentan" manifiesta el presidente de la Mancomunidad del Abadengo. "Por nuestra parte se seguirá en contacto tanto con la Gerencia, que se ha puesto a nuestra disposición, como con la Coordinadora del centro de salud de Lumbrales, para efectuar el seguimiento y mejorar los servicios dentro de las posibilidades" afirma José María Regalado.