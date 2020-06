Desescalada: el estado de las fronteras de los diferentes países europeos

Sábado, 6 de junio de 2020

Por el momento, los españoles, salvo en aquellas excepciones recogidas por la ley, no podemos abandonar el país hasta el 1 de julio

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19, todos los países han reforzado el control de sus fronteras para combatir al virus. A medida que los países europeos han ido controlando la evolución de la pandemia y reducido la tasa de contagio, han empezado a prepararse para levantar las restricciones gradualmente. Por el momento, los españoles, salvo en aquellas excepciones recogidas por la ley, no podemos abandonar el país hasta el 1 de julio, fecha en la que el número de personas que se moverán por Europa se incrementará. Sin embargo, hay muchas personas que por motivos de trabajo ya tienen que realizar este tipo de viajes.

Desde el RACE ofrecen un un mapa actualizado con información sobre los países que están empezando a levantar restricciones, siempre desde el punto de vista de los turistas españoles que quieran visitar dichos lugares.

Reapertura fronteras por países

Alemania: Se mantienen las restricciones hasta el 15 de junio.

Andorra: Fronteras abiertas.

Austria: Mantiene cerrada la frontera. En caso de viajar se mantiene cuarentena de 15 días.

Bélgica: Mantiene cerrada la frontera. En caso de viajar se mantiene cuarentena de 15 días.

Bulgaria: Probable apertura el 15 de junio.

Chipre: No se permite hasta el 9 de junio.

Croacia: Está permitida la entrada pero con restricciones internas.

Dinamarca: No se permite la entrada de turistas españoles.

Eslovaquia: Se mantienen cerradas las fronteras hasta el 26 de junio.

Eslovenia: Fronteras abiertas.

Estonia: Fronteras abiertas a partir del 1 de junio para turistas con cuarentena de 14 días.

Finlandia: Fronteras cerradas hasta el 14 de junio.

Francia: Fronteras cerradas hasta el 15 de junio, con posterior cuarentena voluntaria.

Grecia: Las fronteras se reabrirán el 15 de junio para 29 países, pero entre ellos no se encuentra España.

Hungria: No se permite la entrada de turistas españoles.

Irlanda: Probable apertura el 10 de agosto.

Islandia: Probable apertura el 15 de junio.

Italia: Fronteras abiertas desde el 3 de junio.

Letonia: Fronteras cerradas.

Lituania: Fronteras abiertas con cuarentena de 14 días.

Luxemburgo: Probable apertura el 15 de junio.

Malta: Fronteras cerradas.

Noruega: Posible apertura el 20 de agosto.

Países Bajos: Fronteras abiertas con cuarentena de 14 días.

Polonia: Posible apertura el 12 de junio.

Portugal: Cierre de fronteras con España hasta el 1 de julio.

Reino Unido: Probable apertura el 8 de junio.

República Checa: No se permite la entrada de turistas españoles.

Rumanía: Fronteras cerradas.

Suecia: Probable apertura el 15 de junio.

Suiza: Probable apertura el 6 de julio.