Concedido el pase de toda la comarca de Ciudad Rodrigo a la Fase 2 de la desescalada

Viernes, 5 de junio de 2020

Las 7 Zonas Básicas de Salud por las que están repartidos los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo, así como el resto de Castilla y León (excepto El Bierzo, que ya lo estaba desde el día 1), entrarán el próximo lunes 8 de junio en la Fase 2 de la Transición hacia la Nueva Normalidad, según se anunció en la mañana del viernes en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario.

En este sentido, hay que apuntar que el Ministerio de Sanidad ha aceptado todos los cambios de fase que habían solicitado las comunidades autónomas, en la mayoría de los casos para pasar ya a la Fase 3, y en el caso de Castilla y León (excepto El Bierzo), la Comunidad de Madrid y varias áreas de Cataluña para acceder a la Fase 2. Como en todas las fases, será necesario permanecer un mínimo de 2 semanas para acceder a la Fase 3.

Curiosamente, la estancia de la comarca de Ciudad Rodrigo en la Fase 1 ha tenido diferente duración: la Zona Básica de Robleda ha estado 4 semanas, las zonas de Fuentes de Oñoro y Fuenteguinaldo, 3; y las de Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban, La Alberca y Tamames, las 2 que se exigen como mínimo. Hay que recordar que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León llegó a pedir hace dos semanas el cambio a la Fase 2 para la Zona de Robleda, pero se acabó por decretar que toda la provincia de Salamanca estuviera al unísono en la Fase 1.

Mientras tanto, la semana pasada no hubo la petición que hubiera sido posible para las zonas de Robleda, Fuentes de Oñoro y Fuenteguinaldo, ya que la Junta consideró que era mejor que se quedasen en Fase 1, ya que se habían introducido medidas de alivio en esa Fase para los municipios pequeños, y además el resto de la provincia iba a seguir una semana más en Fase 1, con lo cual no se restringía la movilidad para los vecinos de las localidades de esas zonas (no puede haber movilidad entre territorios en distinta fase).

Ahora sí se ha conseguido el pase a la Fase 2 para las 7 zonas de la comarca, siendo Ciudad Rodrigo el lugar donde más se va a notar el cambio, ya que los otros 53 municipios, debido a su población, ya estaban gozando de las medidas de alivio decretadas para la Fase 1, por ejemplo poder acceder al interior de los bares y no quedarse solo en las terrazas, como ha ocurrido en Miróbriga durante esta Fase.

La estancia de la comarca de Ciudad Rodrigo en la Fase 2 se prolongará como mínimo hasta el domingo 21 de junio, pudiéndose entrar al día siguiente, el lunes 22, en la Fase 3. Tras las preceptivas dos semanas en la misma, la comarca mirobrigense podría estrenar la ‘Nueva Normalidad’ el lunes 6 de julio.