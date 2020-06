El guardia civil Jorge Pérez gana ‘Supervivientes’

Viernes, 5 de junio de 2020

La segunda clasificada ha sido Ana María Aldón y Rocío Flores ha quedado en tercer lugar

Jorge Pérez, guardia civil de profesión, ha ganado el concurso de Tele 5 ‘Supervivientes 2020’ y se hace con el premio de 200.000 euros.

Omar Montes, ganador de 'Supervivientes 2019', le ha hecho entrega a Jorge del cheque de 200.000 euros que lo acredita como ganador de 'Supervivientes 2020', siendo además uno de los concustantes con el porcentaje de voto más alto de las últimas ediciones.

Con mucha emoción, Jorge agradecía las palabras de Omar, que aseguró que había hecho campaña por él, y celebraba la victoria con sus compañeros (excepto Hugo) y Lara Álvarez .

Después, Jorge se tomaba un momento para asimilar lo que estaba sucediendo. El superviviente ha cogido fuerzas, aunque con voz temblorosa, para agradecer a todos los que le han apoyado. También ha mandado un cariñoso mensaje a sus compañeros de la guardia civil así como a todos los efectivos que han luchado contra el coronavirus.

"Trabajando creo que nunca he estado tan nervioso. Creo en el poder del palabras y 'agradecimiento' y 'gracias' son las más poderosas que hay. Quiero dar las gracias a mis compañeros, amigos y gente que me llevo en el corazón. A toda la gente que ha hecho que esto sea posible, tengo una deuda eterna de agradecimiento con ellos. Al Pirata Morgan porque ha sabido empatizar con nosotros como nadie. A Lara por su cariño y dulzura. A toda la gente que no se ve y hace posible esto. A toda la gente que quiero y me quieren.

A mi mujer, Alicia, que es única; a mis hijos Mario, Martina y Marcos que son increíbles y cada día aprendo algo de ellos siendo unas almas tan pequeñas; y a todos mis amigos de Reinosa, de Aguilar; a mis compañeros de trabajo; a mis compañeros del GAR; a todos los efectivos de la guardia civil que hacen que cada rincón de España sea un lugar mejor y a toda la gente que se ha volcado contra este horrible virus y ha puesto un poco de normalidad en nuestras vidas. Gracias", ha dicho Jorge muy emocionado.

Fuente y foto Tele 5