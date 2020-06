La mentira como defensa

Resulta cansino explicar una y otra y otra vez, el significado de mentira. Hay lerdos que no lo entienden, en psiquiatría le llamamos mentirosos patológicos, utilizan la no verdad, como una invención sobre acontecimientos fácilmente refutables. A cada paso, una caída... Este gobierno miente, gestiona tarde y mal y por si fuera poco, lanza mensajes contradictorios, que hacen muchísimo daño a nuestra primera fuente de ingresos. Si fuera turista extranjero me iría a otro país fiable.

Hoy salta el nuevo lío con las fechas de reapertura del turismo. La ministra del ramo, Reyes Maroto ha llegado a asegurar que a partir del 22 de junio, cuando finaliza el estado de alarma, se permitirían los desplazamientos terrestres hacia Francia y Portugal. ¿Sabía lo que decía? ¿Conocía la opinión de Portugal y Francia?

Transcribo su comparecencia:

“En el caso de Francia y Portugal sí que quería también confirmaros (de usted señora, de usted) que a partir del 22 de junio se van a quitar las restricciones en la movilidad terrestre. Eso es muy importante porque nos va a permitir recuperar también un volumen de turistas; como ha sido un acuerdo bilateral (MENTIRA) lo que haremos son acuerdos de reciprocidad con estos dos países para eliminar cuarentenas”

Solo unos minutos más tarde, el departamento que dirige Maroto ha rectificado. “El ministerio ha enviado una nota en la que asegura que con arreglo al principio de gradualidad, y teniendo en cuenta los compromisos anunciados de reapertura del turismo internacional, la movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio”

Me parece que el ciudadano español, como le gusta llamarnos a nuestro Presidente, se acomodó a vivir en el reino de la mentira y la indiferencia. Peligro, mucho peligro. Lean lo que ocurrió en Alemania por los años treinta. Un día se comenzaron a ver pintadas en los bancos de los parques “Prohibido sentarse los judíos”, nadie le dio importancia. Otro: “No compren libros judíos”. Y la gente pasaba. Vino el siguiente. “Solo teatro para los de raza aria” Y todos miraron para otro lado. Actuaron como el avestruz cuando mete el pico bajo tierra y espera que la confunda el atacante. Como bien apunta en su editorial el amigo Paco Rosell, citando a Ramón Kent Presidente del Comité Internacional de Auschwitz: “Hay un 11 mandamientos” ¿Cuál? LA INDIFERENCIA HACIA EL PROJIMO

Nos retrotraemos a la Biblia, Dios entrega en el Monte Sinaí a Moisés los Diez Mandamientos, escritos en piedra, por los que se ha de regir el pueblo judío.

El 11 del que habla Kent LA INDIFERENCIA… se vuelve contra uno, por ello cuidadín, que diría Chiquito.

Se preguntarán ¿que podemos hacer para cumplir con el mandato? Respetar la Cosntitucion, nuestras Leyes y Derechos Fundamentales. Cuando esto se viste de carnaval, cuándo se pretende destruir España, el más ignorante puede despojarnos de nuestros bienes. ¿De cuantos hemos sido privados a golpe de decreto o camuflados bajo la maldita pandemia ¿que mano siniestra pretende abrir puertas a lo desconocido?

Una frase de Sir Winston Churchill que viene como anillo al dedo:

A Chamberlain (pongan el nombre de Sanchez): "Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra y elegiste la deshonra, y también tendrás la guerra"

"Si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente sin derramamiento de sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo, es posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando tiene todas las de perder y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar algo peor: que tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar, porque es preferible morir que vivir esclavizados".

Solo un narciso o un fanático no cambia de opinión, encareta el tema llevando España al abismo. ¡Cesarismos no Pedro! caudillaje tampoco, usted que tanto detestó a Franco se ha convertido, apoyado, por sus costaleros en Cesar. En su homilía sabatina lleno de orgullo y falto de empatía nos suelta: “Hemos salido fortalecidos“¿Quién? ¿su amigo -el que jugaba con usted a baloncesto- y luego hizo sus videos de campaña? ¿Los dedazos que nos impone bajo su mal llamado “Estado de Alarma”? ¿Usted saltando todas las líneas rojas y no rindiendo cuentas al personal, distrayéndolo con frasecitas hechas por grandes estadistas, y mal usadas en su boca? ¿Usted que en 2 años nos trajo el peor gobierno? Con el mayor paro, el mayor gasto social, el mayor numero de ministrables y el mayor numero de validos. ¿Eso es en lo que hemos crecido? Solo hay algo que nadie nos lleva la delantera, ser números uno por su mala gestión, su prepotencia, sus enchufismos, el mayor numero de sanitarios muertos y contagiados. Sigo sin saber en que base suman F. Simón, en la decimal no me cuadran los finados. España sigue registrando muertos, las funerarias, los Registros, las CCAA lo confirman ¿quién miente?. Pero ustedes siguen ocultándose en la mentira. Pedir perdón honra al que ofende, merece respeto, para los españoles hace tiempo que lo han perdido. Recuerde esta frase, mitad de Sir y parte de una súbdita: “Nunca en el campo de los conflictos humanos, tantos, debieron tanto, a sanitarios equipados en ínfimas condiciones en trabajos de altísimo riesgo”. Homenaje a los sanitarios del covid-19