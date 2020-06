Timi Cuesta bucea en la historia más autentica para ofrecer ‘Pinceladas históricas de Santiago de la Puebla’

Jueves, 4 de junio de 2020

El escritor, columnista y maestro ha querido regresar a los orígenes de esta localidad, en la que ejerció la docencia con gran cariño, realizando una regresión a través de los archivos históricos mas destacados de la localidad

Hablar de Eutimio Cuesta Hernández es hacerlo de un incansable rastreador de la historia, la suya y la de sus vecinos. Es hacerlo de un enamorado de la cultura, la lectura y con una fina pluma que no conoce la jubilación, manteniendo la forma y la ligereza como el primer día, algo que, entre otras muchas creaciones, le ha situado como un escritor querido y respetado en la comarca de Peñaranda, además de ser uno de los más longevos y reconocidos colaboradores de Salamancartv Al Día, contando en su larga trayectoria con reconocimientos tan destacados en su tierra como la Encina de Oro, máximo galardón macoterano, entregado en un emotivo acto junto a ex alumnos y vecinos el pasado año 2019.

Este maestro jubilado, que desarrolló parte de su profesión docente en Santiago de la Puebla, se sintió un tanto obligado a dar respuesta al trato y afinidad que recibió y compartió con sus vecinos. Y le brindaron la ocasión sus correrías investigadoras por los distintos archivos provinciales y comunitarios. Este espigueo de años le reportó una serie de datos, que él ha ido apuntando en su agenda, y que, en su tiempo libre, ha recogido en una publicación, que ahora sale a la luz, bajo de título de ‘Pinceladas históricas de Santiago de la Puebla’ presentando a través de una serie de relatos cortos en un estilo coloquial y ameno.

Timi asegura que a través de estas páginas, “he pretendido trazar un recorrido de Santiago de la Puebla desde su nacimiento, como villa de realengo, con su castillo, cerca, fueros, seña propia y aldeas, fronteriza con Castilla. Su puebla fue ordenada por el rey leonés, Alfonso IX, a la Orden Militar de Santiago, con la que mantenía una estrecha relación”. Todo ello mientras asegura no haber encontrado noticia sobre origen de Santiago de la Puebla, pues, tal y como afirma, “en el caso de muchos pueblos, no sucede lo mismo que con las personas, que nacemos con una partida de nacimiento debajo del brazo”.

De entre la infinidad de datos históricos que ha recopilado durante una intensa investigación, que le ha llevado a los archivos históricos más importantes de la región, destaca otro hecho relevante, que traza una importante línea en el relato de esta nueva publicación, y que magnifica la afinidad con Santiago del rey Alfonso IX como fue la visita que realizó a la villa, el 7 de marzo de 1226, en el que despachó seis confirmaciones y traslados a favor del monasterio de san Salvador de Celanova, población de la provincia de Orense.

Timi Cuesta relata episodios que también le han supuesto grandes descubrimientos personales, como el ocurrido el 30 de julio de 1279, cuando “Santiago de la Puebla fue donado por el rey Alfonso X a Beatriz de Castilla, su hija natural, casada con Alfonso III rey de Portugal, documento de donación que se conserva en el Archivo del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos” además de relatar como en 1483, por orden de Enrique IV “Santiago pasa a ser villa de señoría, otorgada a don Sancho de Rojas. Familia que mantuvo su dominio hasta 1833, y que gozó de grandes heredades dentro de su término”.

Una de las pasiones declaradas de Eutimio Cuesta es la construcción y el artesonado de las iglesias, de hecho buena parte de este nuevo libro se lo dedica al templo parroquial, y se centra de manera minuciosa, en el estudio de la Capilla–Santuario del licenciado Toribio, adosada a la nave lateral del Evangelio de la iglesia, de su Fundación, además de recorrer el patrimonio del municipio y ofrecer unas originales pinceladas del callejero de la localidad de 1900.

Además de este nuevo relato basado en la pura historia, cuya publicación aún no tiene fecha definida de lanzamiento, Timi está trabajando en un nuevo proyecto que ya avanza a buen ritmo pero que mantiene con mimo y recelo entre sus brazos hasta tenerlo preparado, mientras continua buceando en la historia, leyendo al sol en su querida guarida macoterana, resguardado de la tempestad del coronavirus, a la vez que persiste ‘dándole a la tecla’ ofreciendo nuevas visiones, opiniones y relatos del día a día en el medio rural, su gran caballo de batalla y en el que ha desarrollado toda una vida personal y profesional que ha contado con el apoyo y el recuerdo sentido de quienes tratan diariamente con el,