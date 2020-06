La ONU pide una ‘vacuna del pueblo’ contra el Covid-19 disponible para todo el mundo

Jueves, 4 de junio de 2020

“Necesitamos solidaridad global para asegurarnos de que todas las personas, en todo el mundo, tienen acceso a ella. Una vacuna contra el Covid-19 debe ser vista como un bien público”

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido una 'vacuna del pueblo' contra la Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, que esté disponible para "todos los habitantes" del planeta. Y es que, tal y como ha recordado, las vacunas son la intervención de salud pública "más importante" de la historia, puesto que salvan "millones de vida" cada año, han erradicado enfermedades como la viruela y logran prevenir patologías como el sarampión, la rubéola o el tétanos.

Por ello, en un mensaje emitido en la Cumbre Mundial de GAVI, Guterres ha recordado que el Covid-19 es la "mayor crisis" de salud pública de la generación y para la cual todavía no hay vacuna. En este punto, ha avisado de que el problema no se va a resolver inmunizando sólo a la población. "Una vacuna, en sí misma, no es suficiente. Necesitamos solidaridad global para asegurarnos de que todas las personas, en todo el mundo, tienen acceso a ella. Una vacuna contra el Covid-19 debe ser vista como un bien público, una vacuna del pueblo, como lo piden cada vez más líderes mundiales. Las enfermedades no tienen fronteras", ha dicho.

Asimismo, el dirigente de la ONU ha advertido de que las vacunas que existen para prevenir muchas enfermedad "no llegan" a todas las personas que lo necesitan. De hecho, ha señalado que 20.000 millones de niños no han recibido todas las vacunas que necesitan y que, incluso, un 20 por ciento nunca se ha vacunado.

"Ahora, con la sombra del Covid-19, su situación es aún más desesperante ya que las campañas de vacunación se han suspendido por la pandemia", ha detallado, al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional buscar soluciones para continuar con las campañas de vacunación y garantizar que cuando exista una vacuna contra el Covid-19 pueda estar disponible para toda la población.

Finalmente, Guterres, ha subrayado la urgencia que hay para que la alianza GAVI cuente con los fondos necesarios para mantener su trabajo y ayudar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.