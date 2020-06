Coronavirus: ¿Cómo proteger a tu mascota fuera de casa?

Viernes, 5 de junio de 2020

En esas salidas, para proteger a tus mascotas y a ti mismo, hay que seguir las medidas de precaución básicas, y para mayor seguridad, puedes desinfectar sus patas a la vuelta

No hay motivos para que dejes de sacar a pasear a tu perro ni para que impidas que tu gato salga, si ese es su hábito. Lo necesitan tanto como tú. En esas salidas, para proteger a tus mascotas y a ti mismo, hay que seguir las medidas de precaución básicas, y que nos recuerda la OCU:

Mantener la distancia de seguridad con otras personas (2 metros) y usar mascarilla allí donde sea obligatorio.

En cada salida de casa, lavarse bien las manos antes y después del contacto con tu mascota.

Intentar evitar que toquen a tu mascota y no te lances a acariciar a otros perros o gatos. Si el dueño está infectado, el perro o gato funciona como una vía de transmisión indirecta, como lo sería un vaso, dinero o cualquier otro objeto o superficie de contacto.

¿Conviene desinfectar las patas de los animales?

En principio, no es imprescindible. Es poco probable que el virus venga impregnado en las patas de los perros o gatos que han salido a la calle. Pero no es imposible, por ejemplo, si pisan saliva de personas infectadas.

A la hora de lavar las patas de la mascota, hay productos que sí puede usar (sin abusar) y otros que no son nada recomendables:

Una buena solución es el agua jabonosa (usa un jabón suave).

También las toallitas de bebés empapadas con una solución de clorhexidina. Vuelca un envase de 100 ml de esa solución (por ejemplo, la conocida Cristalmina) en un paquete grande de toallitas para bebés.

Los desinfectantes habituales son tóxicos y agresivos para su piel. No usar, por tanto, gel hidroalcohólico ni alcohol ni lejía (aunque sea diluida) para tu perro o gato. Además, piensa que quedarán impregnados en su pelo y luego los animales se lamen.

Si estoy enfermo, ¿cómo puedo evitar contagiar a mi mascota?

Si tienes síntomas de la COVID-19 o has dado positivo, quédate en casa. Si es posible, mejor que cuide de tu mascota otra persona, sobre todo si se trata de un animal mayor o enfermo, por si pudiera afectarle. Como hemos apuntado, es algo que no está claro, aunque tampoco está descartado. Así que, mejor prevenir.



Pero si no te queda más remedio que convivir con tu mascota, las medidas son parecidas a las que tendrías con otras personas bajo el mismo techo para no infectarles:

Mantente a distancia y, si tienes que acercarte, hazlo con mascarilla.

Evita entrar en contacto con sus membranas mucosas: nariz, boca, ojos.

Por supuesto, procura no toser o estornudar cerca del animal.

No compartas tu comida con la mascota.

Cuida la limpieza y desinfección de tu hogar, sobre todo de las superficies que toques o donde hayan podido caer tus gotitas de saliva, de toses o estornudos.

Lávate bien las manos antes y después del contacto con tu mascota o con sus utensilios: comedero, bebedero, juguetes, collar, etc.

¿Cuándo contactar con el veterinario?

Si tu mascota tose, estornuda, tiene dificultad respiratoria o jadea mucho, se arrastra y parece tener otros síntomas inusuales, llama al veterinario para analizar cómo pueden recibir y tratar a su mascota.

¿Los perros pueden detectar la COVID-19?

Es una de las líneas de investigación abiertas. Se está realizando un experimento a pequeña escala en Reino Unido, en el Medical Detection Dogs. En este centro se dedican a entrenar a perros para detectar con su olfato ciertas enfermedades y están empezando a hacer los primeros ensayos.