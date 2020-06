Indignación en la ZBS de Lumbrales ante las urgencias de mínimos previstas por la Junta para el verano

Martes, 2 de junio de 2020

Indignados. Así han salido de la reunión del Consejo de Salud de la Zona Básica de Lumbrales casi todos los asistentes al conocer la decisión de la Consejería de Sanidad de mantener el servicio de urgencias durante el verano con un solo médico y una sola enfermera, tal y como se viene cubriendo este servicio desde el inicio de la pandemia del Covid-19, momento en el que se redujo uno de los dos médicos que venían cubriendo las urgencias en el centro de salud de Lumbrales.

El cabreo de alcaldes como Óscar Sánchez, regidor de Ahigal de los Aceiteros, al salir del Consejo de Salud era tan evidente como justificado, “lo que están haciendo no me parece ni medio normal, y más ahora que hay dinero para destinarlo a sanidad. Esto es aberrante, y además con lo que se avecina…”.

Con estas palabras, Óscar Sánchez mostraba su indignación al conocer que, como ahora, el equipo de urgencias del centro de salud de Lumbrales quedará formado por tan “solo un médico y una enfermera en meses en lo que los pueblos cuadruplican su población, o sea que si surge una urgencia en cualquier pueblo y tienes que ir al centro de salud, porque te ocurra algo, te lo vas a encontrar cerrado”.

El temor de los alcaldes está más que justificado, porque ellos conocen como nadie el número de personas que acogen sus pueblos a partir del mes de junio, “pero además tenemos encima otro frente como es el riesgo de contagios, por lo que es ahora cuando tenían que aumentar el personal, y vamos a quedar desprotegidos”, lamenta.

Y sus temores se han visto acrecentados cuando ha escuchado cómo los vecinos de estos pueblos, en su mayoría personas mayores, deben actuar en el caso de solicitar asistencia, llamando por teléfono a un número distinto en cada supuesto, al que “no lo van a entender”, por lo que considera que el sistema no es operativo porque gran parte de la población “son personas mayores y no van a saber qué números tienen que marcar si no tienen ayuda”.

Por otro lado, Óscar Sánchez alerta de que en unas semanas los pequeños pueblos cuadruplicarán su población actual, por lo que estima necesario conocer el número de personas que se trasladan a los pequeños municipios. Para este alcalde un buen método sería cambiar de residencia de las cartillas sanitarias para que de esta manera se pueda saber la población real sobre los medios de que se disponen. en estos momentos el número de cartillas sanitarias en esta zona de salud es de 2.558, según datos de la Consejería de Sanidad, pero en el mes de julio se sobrepasan las 6.000, lo que significa una población superior a las 8.000 personas con un equipo de urgencias formado por un médico y una enfermera.

La Zona Básica de Salud de Lumbrales tiene pueblos distantes entre sí a más de 30 kilómetros, por lo que dos urgencias en un mismo momento con solo un médico complica las cosas. La atención de una urgencia en cualquiera de los municipios del área de salud requiere un mínimo de una hora, es decir, el centro de salud permanecerá al menos 60 minutos cerrado, por lo que para alcaldes como Óscar Sánchez, la situación “es cuando menos denunciable“.