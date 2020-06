La vivienda en alquiler resiste el impacto de la pandemia y mantiene los precios al alza en Salamanca 

Miércoles, 3 de junio de 2020

Mientras Salamanca sigue siendo la capital de la región más cara para alquilar, la vivienda en venta registra en el último mes una leve caída de los precios

Los precios de los alquileres se han resistido a bajar pese a la pandemia del coronavirus, y no parece tampoco que vayan a experimentar grandes variaciones durante la desescalada. De hecho, no han dejado de registrar un ligero aumento durante los últimos meses, sin que el estado de alarma haya hecho mella en los precios de las viviendas en alquiler. Salamanca no es una excepción, registrando un nuevo incremento en los precios de los alquileres durante el mes de mayo.

Así, el alquiler en Salamanca se situó en una media de 7,7 euros/m2, con un incremento del 1,8% con respecto a abril y de un 5,9% con respecto al mismo mes del año pasado, según el informe de precios inmobiliarios de Idealista. Alquilar una vivienda en la capital es más caro, hasta 8,1 euros/m2. Datos que sitúan a Salamanca como la provincia de Castilla y León con el alquiler más caro, por delante de Valladolid (7 euros/m2) y Burgos (6,7 euros/m2).

Durante el mes de mayo, el precio de los alquileres se incrementó en todas las provincias de Castilla y León, salvo en Burgos (con un descenso del 1,6%). En el conjunto de la región, el precio el alquiler se situó en una media de 6,8 euros/m2.

Los propietarios mantienen los precios al alza, pese al incremento de la oferta de viviendas en alquiler que ha producido en estos últimos meses, tanto por el descenso en el cierre de nuevos contratos durante el estado de alarma y por el trasvase que ya ha comenzado de la oferta de compraventa al mercado de arrendamiento, al igual que los pisos de alquiler turístico que los propietarios han pasado al alquiler tradicional o de temporada.

Comprar una vivienda, más barato en mayo

Tendencia distinta para la vivienda en venta, con una leve caída de los precios durante el mes de mayo. En Salamanca, los precios han descendido un 0,6% con respecto al mes anterior, según el índice inmobiliario de Idealista. Así, el precio medio se situó en 1.320 euros/m2. En el conjunto de Castilla y León el precio se mantuvo inalterable, en los 1.136 euros/m2, un 0,6% menos que en abril.