Fernando Simón ha destacado en rueda de prensa la necesidad de "no bajar la guardia" | EP

En España ya tarda una media de 24 horas entre la consulta por Covid-19 y el diagnóstico, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité técnico para la desescalada, presidido este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata de un corto periodo de tiempo que, tal y como ha aseverado Simón, evidencia que España está en una posición favorable para continuar levantando, progresivamente y como se está haciendo, las medidas de restricción impuestas para contener el nuevo coronavirus. Además, en los últimos siete días se han diagnosticado a 164 sanitarios.

Este lunes es la primera vez desde el pasado 3 de marzo no se ha registrado ninguna muerte por Covid-19 en España, un dato "muy favorable" aunque, tal y como ha matizado Simón, puede deberse a algún retraso en la notificación de las comunidades, si bien "es poco probable".

"Estamos en una oportunidad muy buena para detectar nuevos casos y, por tanto, posibles brotes, ya que estamos detectando muy rápido y actuando de una forma muy delimitada en las zonas en las que se ha producido un rebrote y que hace que no tengamos que dar un paso atrás", ha aseverado Simón.

De hecho, el experto ha asegurado que, "de momento" y según los datos, no es necesario dar pasos atrás porque, en el caso de los rebrotes, las medidas para contenerlos se han aplicado a tiempo y de forma "muy específica". No obstante, ha destacado la necesidad de "no bajar la guardia" porque cualquiera de estos rebrotes puede suponer un "incremento de casos" que pueden situar a España en una posición "muy peligrosa".

Por ello, Simón ha destacado la necesidad de evitar realizar botellones o "cualquier otra situación" que pueden generar riesgos de contagio. "Todavía hay casos en España. Hemos estado haciendo todos un esfuerzo muy grande para tratar de controlar la evolución de la epidemia, pero estamos viendo situaciones nada deseables ni recomendables", ha aseverado, aludiendo así a algunos de los botellones que se han producido este fin de semana.