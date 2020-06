El Conservatorio Profesional de Música abre el plazo de inscripción para las pruebas de acceso al curso 2020-2021

Lunes, 1 de junio de 2020

Tendrán lugar a partir del 1 de julio en todas las especialidades instrumentales, además de canto

Los alumnos interesados en acceder a los estudios del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca podrán inscribirse desde mañana martes, 2 de junio, hasta el día 12, para realizar las pruebas de acceso para el próximo curso 2020-2021.

Las sucesivas prórrogas de la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha hecho imposible realizar la convocatoria de las pruebas en el tiempo adecuado para su normal desarrollo. Asimismo, esta situación excepcional hace que resulte oportuno recoger la posibilidad de que las pruebas se realicen online si las circunstancias sanitarias y de salud en el momento de su realización así lo exigen para asegurar la salud de todos los ciudadanos.

Las enseñanzas elementales y profesionales de música se han visto afectadas por esta situación, que tiene implicación en la organización del próximo curso escolar y en la conclusión del actual. Por otro lado, este proceso se encuentra asociado a la matriculación por lo que ha de asegurarse su continuidad para conseguirse los objetivos y responder a las expectativas de los alumnos, familias y restantes miembros de la comunidad educativa.

Por estos motivos, la Consejería de Educación ha publicado la convocatoria de los procesos de admisión y matriculación de alumnos en las enseñanzas elementales y profesionales de música en los conservatorios de música de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2020/2021.

Los interesados pueden encontrar los modelos oficiales de inscripción en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es) y en la página web del Conservatorio Profesional de Salamanca (http://conservatoriosalamanca.centros.educa.jcyl.es/)

La presentación de las solicitudes se realizará exclusivamente de forma electrónica salvo supuestos justificados de no disponer de dispositivos como ordenadores, tablets o teléfonos móviles, que podrán presentar la solicitud en los registros de las Oficinas Generales de Atención e Información al Ciudadano de la Junta de Castilla y León.

El plazo para presentar las solicitudes de admisión, para el acceso o reingreso, será del día 2 de junio al 12 de junio 2020, ambos incluidos. El Conservatorio Profesional de Salamanca publicará en el tablón de anuncios y en su páginas web las listas provisionales de admitidos y excluidos a la realización de la prueba de acceso, indicando la causa, el 15 de junio de 2020. El plazo de subsanación de defectos o aportación de la documentación que hubiera dado lugar a la exclusión será del 16 al 26 de junio de 2020.

Los centros publicarán, en el tablón de anuncios y en sus páginas web, las listas definitivas de admitidos y excluidos a la realización de la prueba de acceso el día 29 de junio de 2020. El plazo para presentar las solicitudes de admisión por cambio de residencia será el comprendido entre el 1 de julio al 30 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Las pruebas de acceso para el curso 2020-2021 a las enseñanzas elementales y profesionales de música se realizarán a partir del 1 de julio de 2020 en las fechas que determine el propio centro. La convocatoria se publicará con un mínimo de 15 días de antelación en el tablón de anuncios y en la web del Conservatorio.

Las pruebas de acceso se realizarán de forma presencial en el centro, cumpliendo siempre con las indicaciones del centro para la prevención del riesgo de contagio de la COVID-19. En caso de que las pruebas no se pudieran realizar en las fechas previstas durante el mes de julio, éstas se realizarían en el mes de septiembre. Si no pudieran celebrarse de forma presencial, se podrán realizar on line. De todo ello se dará la publicidad en el portal de educación y en la página web del centro.

La matriculación del alumnado oficial de las enseñanzas elementales y profesionales con todas las asignaturas superadas en junio se efectuará se realizará a partir del 1 de julio de 2020 en las fechas que determine cada centro, realizándose on line, mediante el procedimiento publicado en las páginas web de los conservatorios. El resto de alumnado oficial, el que hubiera obtenido vacante mediante reingreso y el que hubiera obtenido vacante por solicitud de plaza por cambio de residencia presentada en los meses de julio y agosto formalizarán su matrícula entre el 1 y el 7 de septiembre de 2020, según determine el centro docente para cada tipo de alumnado mencionado en este párrafo. El alumnado de nuevo acceso, se matriculará en los tres días hábiles siguientes a la publicación de la adjudicación de sus vacantes.

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca oferta todas las especialidades instrumentales y canto. Es un centro vivo, que participa activamente en la vida cultural de Salamanca y cuyos alumnos y profesores realizan durante todo el año distintas actividades abiertas al público.