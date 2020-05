Sánchez asegura que hasta que no esté superada la pandemia no se sabrá el número exacto de fallecidos

Domingo, 31 de mayo de 2020

Justifica la modificación de los datos en "criterios técnicos" y subraya que solo en Nueva York hay más víctimas mortales que en toda España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "absoluta transparencia" del Ejecutivo a la hora de dar datos sobre la cifra de fallecidos por COVID-19 durante la crisis sanitaria, y ha explicado que la modificación realizada en los datos se ha realizado por "criterios técnicos", aunque ha afirmado que la cifra real no se conocerá hasta que se supere la pandemia.

Sánchez ha precisado que lo que está haciendo el Gobierno es "precisamente contabilizar, ahora mismo, con una cierta perspectiva, cuál es el número real de fallecidos por COVID-19".

En este sentido ha recordado que los epidemiólogos aseguran que hasta que no pasen unos meses y esté superada definitivamente la pandemia, "no se podrá tener un análisis mucho más real y sosegado con una cierta perspectiva", por lo que hasta entonces, no se podrá saber cuál va a ser el número real de fallecidos por COVID-19.

Sánchez ha defendido que cuando se han modificado las cifras de víctimas mortales, tanto al aumentar como al disminuir, ha sido por "criterios estrictamente científicos y técnicos", y que serán los expertos quienes estudiarán después el impacto real que ha tenido la pandemia en España.

"Esto está ocurriendo en todo el mundo, en todos los países es inevitable tener este debate, las pandemias tienen esta incógnita que solo se puede resolver en unos meses, cuando tengamos un conocimiento mucho más cierto de la enfermedad a la que nos estamos enfrentando", ha comentado Sánchez, que ha recordado al inicio de su comparecencia que Estados Unidos ha superado los 100.000 muertos y que "solo" en el Estado de Nueva York hay más víctimas mortales que en toda España.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

"Muy pocos países han tenido esa rendición de cuentas, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino ante la opinión pública, como ha tenido España; es un motivo de orgullo, España ha rendido cuentas ante sí misma", ha asegurado al ser preguntado por un periodista de un medio estadounidense sobre las continuas modificaciones en las cifras de muertos por coronavirus.

Así, según Sánchez, "el Gobierno ha mantenido desde el principio una absoluta transparencia informativa, sobre todo en las cuestiones vinculadas con el COVID-19". "Hemos dado datos diarios de todo tipo para que la ciudadanía pudiera entender no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, a qué nos estábamos enfrentando", ha dicho.

Además, ha destacado que de forma diaria ha habido comparecencias de prensa tanto de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, como de otras autoridades competentes, para dar los últimos datos sobre esta enfermedad en España.