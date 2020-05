Sanidad registra 2 fallecidos en un día y un descenso de los contagios, hasta 96 nuevos casos

Domingo, 31 de mayo de 2020

El Ministerio de Sanidad ha notificado 39 fallecidos con COVID-19 con fecha de defunción en los últimos siete días, elevando la cifra total a 27.127 muertos, dos más que ayer, según el balance publicado este domingo.

Los contagiados diagnosticados por prueba de PCR en el último día han bajado respecto a ayer, con 96 nuevos casos, después de que el sábado se notificaran 271 y el viernes 187. No obstante, la cifra global de contagios se sitúa este domingo en 239.429 (lo que supondría 201 más que ayer).

En los últimos 14 días, 995 personas han iniciado síntomas de la enfermedad, de los que 282 los iniciaron durante la última semana.

Asimismo, en los últimos 7 días se han producido 9 ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), elevándose así a 11.400 desde el inicio de la pandemia, mientras que 263 personas han precisado de hospitalización en la última semana, lo que hace un total de 123.871.

De los 96 nuevos contagios confirmados, 32 se han registrado en Madrid; 17 en Castilla y León; 11 en Aragón; y 10 en Cataluña. El resto se han confirmado en: Navarra (7); Castilla-La Mancha (6); Andalucía (5); Asturias, Canarias, Cantabria y Extremadura (con 2 cada una).

Ni Baleares, ni Ceuta, ni Comunidad Valenciana, Galicia, Melilla, Murcia, País Vasco y La Rioja han notificado nuevos contagios en las últimas 24 horas.

Por otra parte, los 9 ingresos en las UCI en los últimos siete días se han producido en Castilla y León (2), Castilla-La Mancha (2), Cataluña (2), Andalucía (1), Canarias (1) y Madrid (1).

Mientras, 263 personas han precisado hospitalización en la última semana, de los cuales 77 han sido en Madrid; 54 en Cataluña; 38 en Castilla y León; 22 en Castilla-La Mancha; 13 en Aragón; 9 en País Vasco; 6 tanto en Andalucía como en Asturias y Canarias; 5 en Baleares, en Cantabria y en Comunidad Valenciana. Además, ha habido 4 en La Rioja; y en Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra ha habido 3 en cada una, mientras que Ceuta ha notificado una nueva hospitalización.