El PSOE quiere que el Congreso reconozca y agradezca la labor de los científicos durante la crisis del Covid19

Domingo, 31 de mayo de 2020

A través de una proposición no de ley que pondrá en valor la labor esencial del sector de la ciencia

El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados reconozca y agradezca la labor del sector de la ciencia que ha colaborado con su trabajo en la lucha contra la pandemia del Covid19.

"Todo derecho individual supone un deber para otros. Los trabajadores y trabajadoras y el funcionariado del sector de la ciencia contribuyen, con el cumplimiento de su deber, con sus descubrimientos y labor científica, a garantizar el derecho a la salud y bienestar de otros trabajadores de sectores básicos, colaborando desde la sombra a garantizar nuestra salud y seguridad", destacan los socialistas.

A través de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, el PSOE quiere poner en valor la labor "esencial" de los profesionales científicos en esta crisis sanitaria que, según apuntan, en la mayor parte de los casos se ha realizado "en la sombra". Además, señalan que este trabajo no sólo no ha cesado en ningún momento durante los meses de pandemia sino que incluso se ha "incrementado" para garantizar la salud y el bienestar del resto de ciudadanos.

EN SITUACIÓN DE RIESGO

Para los socialistas, es "obligado" que el Congreso, "en nombre del pueblo español", manifieste su reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores y funcionariado del sector de la ciencia" por su "esfuerzo y sacrificio personal" durante la pandemia del Covid19, que "en una situación de riesgo y dificultad han garantizado la lucha en primera línea desde sus laboratorios o centros de investigación".

Gracias a su labor, apunta el PSOE, "el resto de la ciudadanía ha podido regresar a la normalidad de sus vidas" y "continúen trabajando" con "la esperanza y la tranquilidad" de que los científicos "luchan incansablemente contra el coronavirus".