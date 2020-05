Unpuntocurioso participa en el Festival virtual iberoamericano de Literatura Infantil para mediadores y familias

En el artículo de la semana pasada “Cuentos al amor de una pantalla” hablamos del nuevo término acuñado por Florencia Corrionero (bibliotecaria y actualmente técnico del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz) mientras reflexionaba sobre la narración en el momento actual a través de la pantalla. Nos gustó muchísimo porque desde Unpuntocurioso seguimos compartiendo y desarrollando nuestra metodología y líneas de trabajo -formación, diseños de programas y proyectos, sesiones de narración oral, etc- con la misma emoción, creatividad, ilusión y responsabilidad independientemente de que podamos llevarla acabo en un espacio cerrado, al aire libro o a través de una pantalla.

La tecnología ofrece muchas posibilidades, pero hay que entenderla como medio y no como fin, porque a través de ella podemos llegar a lugares, momentos... donde lo presencial no puede. Y, en lo que se refiere a la lectura, no la entendamos como un enemigo, sino -como hemos dicho antes y nos habéis escuchado tantas veces- es un complemento de ésta y un recurso más que, haciendo un buen uso, podemos llegar a participar por ejemplo en un encuentro virtual creado desde Chile al resto del mundo FESTIVAL MILHOJAS organizado por la Fundación Mustakis en colaboración con iBBy Chile y otras instituciones y empresas de Chile y España.

Estamos muy emocionadas, contentas y nerviosas de nuestra participación en este encuentro virtual de Literatura Infantil para mediadores y familias donde descubrir un programa repleto de cursos, talleres, charlas y espectáculos de cuentacuentos. Pero antes, permitirnos contaros una breve historia de cómo, este par de curiosas llegamos a Chile.

Una vez más tomamos las palabras de Michel Foucault que decía que la curiosidad es el motor del conocimiento. Rompe barreras. El ser humano es un ser curioso que busca el sentido de las cosas, que se cuestiona ideas recibidas, hábitos establecidos, etc. Y la cultura permite encontrar puntos de vista y perspectivas para entender mejor las cosas que pasan. Y nosotras, curiosas por definición y naturaleza, disfrutamos, aprovechamos y trabajamos en otros lugares y viajes para descubrir cultura a través de los libros.

Como sabéis, nuestra pequeña empresa Unpuntocurioso nació en octubre de 2013 en Salamanca como un proyecto destinado a promover la lectura y la creatividad entre el público infantil, juvenil y adulto. La curiosidad y aceptación de la gente posibilitó que pronto creciera hasta convertirse en una realidad y una nueva metodología de trabajo. Pudimos soñar a lo grande porque en el 2018 abrimos una nueva sede en un entorno rural y pirenaico, Unpuntocurioso Aragón, pero esta historia os la contamos en otros momento.

En el año 2012 este par de curiosas -cuando aún no existían Unpuntocurioso en ninguna de sus formas- realizamos un proyecto de cooperación en territorio chileno y la experiencia fue muy satisfactoria ya que su interés creciente por el libro y la lectura que se traduce en oportunidades para el sector de la cultura que lleva años de trayectoria en este trabajo.

Biblioteca El Bosque (Chile).

Ese viaje creó un vinculo muy especial en nosotras con respecto a Chile que ha seguido durante todo este tiempo -en el 2015 firmando un acuerdo con la Fundación Mustakis que permitió la internacionalización de nuestra empresa; después en el 2016, participando en el 1er Festival Internacional de Mediadores de la Lectura organizado por la Escuela de Cuenta Cuentos de Fundación Mustakis en conjunto con IBBY Chile y, en el 2019, con nuestra asistencia en el I Congreso Internacional de Lectura y Primera Infancia creado por Fundación Entrelíneas y e IBBY Chile, con ayuda de diferentes organismos públicos como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Embajada de España en Chile- y que seguirá porque estamos dentro de un mundo que nos apasiona y entendemos que la realidad literaria se sustenta (entre otras muchas cosas) en aprender no a poseer conocimiento, sino a compartirlo.

Escuela de Cuenta Cuentos Fundación Mustakis.

1er Festival Internaiconal de Mediadores de la Lectura, Fundación Mustakis.

I Congreso Internacional de Lectura y Primera Infancia creado por Fundación Entrelíneas.

Dicho esto, el mundo de la Literatura Infantil Juvenil, el fomento lector, la nueva situación que está viviendo el mundo desde hace unos meses (Covid 19) y la tecnología, han hecho que volvamos a viajar a Chile desde nuestra casa para poder vivir esta experiencia junto a todos vosotros desde nuestras casas a través de las pantallas. Seguimos creando, adaptándonos a nuevas opciones y posibilidades de manera creativa con el mismo trabajo e ilusión. Y, desde el martes 26 de mayo hasta el 7 de junio participamos en el encuentro online FESTIVAL MILHOJAS

A través de la web MILHOJAS podéis acceder a todo el programa e información. Además, todos quienes participen de alguna manera en el encuentro podrán disfrutar de cápsulas de poesías, recomendaciones de libros y tips para contar cuentos, entre otras muchas cosas como cursos, talleres y sesiones de narración oral y además en directo en el canal de YouTube #MustakisEnCasa.

Unpuntocurioso y Unpuntocurioso Aragón os esperan de martes a domingo en CON MUCHO CUENTO: Sesiones de narración oral, lectura en voz alta y creatividad para familias con niños a partir de 3 años. No vemos en directo a las 15h. (Colombia); a las 16h. (Chile) y a las 22h. (España). También está la posibilidad de estar en la “primera fila” a través de Zoom. Para ello teneís que hacer “clicK” AQUí y completar el formulario.

Ya llevamos una semana y está siendo una fantástica experiencia. GRACIAS a Alejandra Hurtado (Directora Programa Cuentacuentos Fundación Mustakis) por contar una vez más con Unpuntocurioso. Es un placer poder participar en este encuentro virtual creado en un tiempo récord gracias al trabajo y la profesionalidad de todo un equipo, y compartir camino tanto con gente que no conocíamos : Asociación Mediando en Los Lagos, Juan Camilo, Gisela Llimona y Luis Amavisca ¡un placer conoceros! como con compañeras y compañeros que si conocíamos: Mar Benegas, Ana Titiricuento y Ester Madroñero (librería Kirikú y la bruja).

¡¡GRACIAS!!

Seguimos compartiendo este fantástico festival junto a todos vosotros.

P.D.: Seguid muy atentas y atentos a nuestras curiosas Redes Sociales porque traemos novedades para disfrutar en esta “nueva normalidad”.

Soraya Hg