El Ayuntamiento de Lumbrales pide el paso a la Fase-2 para la comarca del Abadengo desde el día 1 de junio

Viernes, 29 de mayo de 2020

En esta zona básica de salud los indicadores cumplen con todos los parámetros que objetivamente justifican el adelanto a la siguiente fase de la desescalada

El Ayuntamiento de Lumbrales ha enviado esta mañana a la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León un escrito pidiendo el paso a la Fase 2 para la comarca del Abadengo desde el 1 de junio, "ya que no existe impedimento objetivo para solicitar del mando único central del Estado que acuerde el pase, pues "nuestros indicadores cumplen con todos los parámetros que, objetivamente, justifican el adelanto a la Fase 2, perfectamente homologables con aquellas poblaciones que han alcanzado dicho nivel".

En el escrito, firmado por el alcalde, Carlos Pedraz, se recuerda que en la zona básica de salud de Lumbrales"el número reproductivo (R) actualmente es de 0; el número de casos confirmados por PCR en los últimos 21 días, por FIS es de 0, y en cuanto a los casos sospechosos y su ratio respecto de los casos posibles es de 0". Además, de los habitantes de esta localidad y de cuantos municipios engloban esta zona de salud, "no hay ningún caso de ingreso en UCI hospitalaria y estoy en condiciones de asegurar una capacidad máxima en la localización para aislar y rastrear los contactos de posibles positivos de Covid-19". Por otra parte, y "como es fácil constatar, el Personal Sanitario del Centro de Salud cuenta con todos los equipos necesarios de protección, garantizándose en la localización para aislar y rastrear los contactos de posibles positivos de COVID-19".

Ante esta situación, y después de recordar que "la salmantina localidad de Lumbrales es un motor económico en la comarca, que actualmente está incursa en la denominada Fase 1 de la desescalada por el Covid-19", se ruega a la Consejera "tenga a bien proponer, para su inmediata entrada en vigor el próximo lunes 1 de junio, el paso a la Fase-2" del término municipal de Lumbrales y de los municipios que engloban la zona básica salud.

"No es lógico ni defendible que nuestra zona siga en fase-1"

El alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, espera que la petición realizada a la Consejera de Sanidad sea atendida. "Llevamos ya 3 semanas largas en fase 1; fuimos una de las 26 áreas básicas de salud que la Junta de Castilla y León estimó oportuno su pase a la fase 1, dejando todos los demas en la fase 0 y ahora que el resto de la provincia, en este caso, ha pasado a fase 1, desde el Gobierno de la Nación se consideró oportuno mantenernos en esa misa fase, pero no puede ser que la comarca del Abadengo, con cero contagios por PCR y con 0 contagios en las residencias en los 21 ultimos dias siga manteniendo la fase 1" manifiesta Pedraz, en declaraciones a Las Arribes al día. "Entendemos que en nuestro pueblo y en nuesta zona se han hecho las cosas bien: hemos mantenido a raya el virus, desde las administraciones, implementando medidas y pautas de seguridad, haciendo decretos, lanzando rogativas a los vecinos, y por supuesto, por parte de todos los vecinos de la comarca, haciendo las cosas bien, cumpliendo estrictamente todo lo que se venía diciendo desde las autoridades locales y entidades sanitarias, autonómicas y nacionales" añade Pedraz.

El primer edil lumbralense considera que "no es de recibo seguir en la fase 1, no sería logico ni defendible que territorios como el nuestro estuvieran un mes entero en fase 1 cuando ya hemos visto que va a haber territorios que van a estar tan solo una semana en esta fase". "Creo que esa vara de medir no se ha aplicado al resto de España, pues en el caso, por ejemplo, de Cataluña se ha permitido que diversas zonas de salud estén en una fase y otras en otra, y no vemos normal que en nuestra región autonómica se pase a fase 2 El Bierzo, tenga o no particularidades históricas propias, pues no deja de ser un territorio que se engloba dentro de una provincia, como la zona de salud de Lumbrales en la provincia de Salamanca, y por ello pedimos a la Junta que vuelva a elevar al Ministerio de Sanidad el pase a la fase-2 de nuestra zona de salud" manifiesta Pedraz.