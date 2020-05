IU-CR en Común alerta de que la votación online del cartel del Carnaval 2021 no será secreta

Viernes, 29 de mayo de 2020

Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común votó en contra en la jornada del jueves en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Turismo, Festejos y Ferias del Ayuntamiento mirobrigense de las bases para la elección del cartel anunciador del Carnaval del Toro 2021, al tener sus dudas en torno a la seguridad del proceso que ha diseñado para esta edición el Equipo de Gobierno del Consistorio. De hecho, en palabras del portavoz de la formación, Domingo Benito, el sistema diseñado está “muy verde”.

Por un lado, en torno a la votación online en la que podrá participar cualquier persona de España con DNI, “tenga o no relación con Ciudad Rodrigo”, Domingo Benito alerta de que “ese voto no tiene garantía de ser secreto”, y de hecho, “no tiene voluntad de ser secreto”, porque según explica, habrá que hacerlo “con un registro de entrada, igual que cualquier solicitud al Ayuntamiento”. De este modo, aquel que quiera votar de forma online tendrá que “decir que quiere votar al cartel no sé cuál”, a diferencia del proceso presencial, donde el voto sí será totalmente secreto.

Por otro lado, Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común tampoco considera oportuna la forma que se ha escogido para asegurar que aquellas personas con más seguidores en redes sociales no reciban un mayor número de apoyos en la votación online. En este sentido, Domingo Benito ve como “razonable” el requisito de que la autoría del cartel no pueda hacerse pública en ningún momento (en caso de que eso ocurra, el cartel sería eliminado del proceso).

Sin embargo, no está de acuerdo con que si el entorno del candidato lo difunde (porque sepa que ha presentado el cartel, o porque lo intuya), se pueda eliminar también el cartel. Desde su punto de vista, “creo que no es posible expulsar a alguien de un procedimiento por lo que hagan terceras personas”, considerando que “tal y como está redactado, genera serios problemas”.

Domingo Benito concluye que, “dentro de la buena voluntad” de la reforma de las bases, hay tres cuestiones que “son discutibles: la inseguridad sobre a quién se le puede echar o no y con qué criterios, el que vote cualquier persona de toda España, y que el voto ni siquiera sea secreto”. En su opinión, teniendo en cuenta que la votación online está “muy verde”, lo más “razonable” sería que se hubiese dejado “para otro momento”.