Castilla y León rechaza la cesión del ingreso mínimo vital a Navarra y País Vasco porque "ahonda" en la desigualdad de las CCAA

Jueves, 28 de mayo de 2020

Igea argumenta que esta medida "se basa en la desigualdad y ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ceder la gestión del ingreso mínimo vital a País Vasco y Navarra porque "se basa en la desigualdad y ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".

"Nosotros no somos ni peores ni mejores que ninguna otra comunidad, los ciudadanos de Castilla y León no son mejores ni peores que los de otra región", ha aseverado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, al tiempo que ha precisado que la Junta "políticamente lo que no acepta es la desigualdad".

"Y esta, como otras decisiones del pacto de Bildu, se basan en la desigualdad" ha insistido el vicepresidente de la Junta, quien ha subrayado que "no se pueden tomar decisiones que ahonden en la desigualdad, que ya existe en financiación".

Asimismo, Francisco Igea considera que "no es bueno continuar por ese camino" si lo que se quiere es una España "de hombre y mujeres libres e iguales".