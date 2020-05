Realidades paralelas

Aquí estamos caminando hacia no sé muy bien dónde, porque aquellos que tienen que tienen que marcar el rumbo, que tomar decisiones eficaces, esa clase política a la que pagamos muy por encima el salario base, se dedica a despellejarse viva para vergüenza de todos aquellos les escuchamos y les vemos día tras día dilapidar nuestros dineros y nuestra paciencia.

Con la que tenemos encima, con la espeluznante y prolongada crisis económica, industrial y social que ya se vislumbra en el horizonte (la crisis política ya lleva tiempo entre nosotros), con la amenaza de posibles rebrotes de una pandemia que algunos creen falsamente que ya hemos superado (… esta pandemia que hemos pasado), con todo esto sobre la mesa ¿sobre qué temas pregunto la oposición al Gobierno en la sesión de control del pasado miércoles, de qué importantes cuestiones oímos hablar a sus señorías?

Pues se habló de ETA (por lo del acuerdo con Bildu), del proceso catalán (por los de Ezquerra), de la reforma laboral (por los de Podemos), el 8M (por los del Partido Popular) y sobre todo del cese de un coronel de la Guardia Civil (también por los Populares y Ciudadanos, coreados por Vox). Se pronunciaron palabras gruesas como “indigno”, “dimisión”, “terrorista… otras improcedentes ese día como “marquesas y marqueses”, “burros de Troya”, “FRAP[1]”… Este último acrónimo, por cierto, lo pronunció Cayetana Álvarez de Toledo, y dado que dicha organización desapareció en 1978 ¡hace 42 años! Y entonces ella apenas tenía 4 años ¿dónde lo habrá leído?. Está claro que la nostalgia de tiempos pasados se está transfiriendo por osmosis de Vox al Partido Popular, en especial a algunos y algunas de sus dirigentes.

Vamos cada uno fue a lo suyo ¿Increíble, verdad? Nada de reconstrucción nacional (más bien lo contrario), nada sobre medidas para frenar la fuga de grandes empresas, nada sobre reforzamiento de medidas sanitarias, nada sobre ayuda a los parados de larga duración, nada sobre mejoramiento de planes de desescalada, nada sobe reactivación de la pequeñas y mediana empresa, nada sobre la situación de miles de médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras o cocineros que pueden presentar efectos colaterales a la infección, nada sobre próximos pasos en el control de la pandemia, nada sobre ayudas a los millones de familias que están acudiendo cada día a los Bancos de Alimentos, nada sobre los muchos grupos de personas y colectivos que se están organizando en garajes y otros locales para dar de comer a familias enteras, etc. Todo esto no parecen ser temas de interés ni de control parlamentario, por parte de los diputados que parecen vivir en un realidad paralela.

Nuestra beligerante oposición, una y otra vez, insistió en una defensa a ultranza, no de un Coronel de la Guardia Civil destituido, sino de todo el Cuerpo de la Guardia Civil, que digo de toda la Guardia Civil ¡De todos los españoles de bien! Pero no porque todo esto les interese especialmente, sino porque hoy es su arma arrojadiza para erosionar el gobierno, mañana será otra cosa y también se la arrojaran a cara al señor Sánchez en nombre de todos los españoles de bien a los que pretenciosamente presumen de representar colocándose mascarilla con la bandera española. El miércoles fue el coronel de los Cobos, mañana será las cesiones al Gobierno catalán, pasado la falta de libertad o cualquier otra munición que sirva sus intereses partidistas y les permita ganar algún puñado de votos cuando sea posible.

Bueno, tampoco me gustaría dar la impresión de que estoy indignado, y si la doy tampoco me importa porque es cierto y estoy en mi derecho. Todo este actuar vergonzoso conduce inexorablemente a un descredito de la Instituciones democráticas cada vez mayor y ¿a qué queda reducida una democracia sin instituciones en las que creer? Puede que todo esté sucediendo porque como advertía el dramaturgo irlandés Bernard Shaw: La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos. ¿Lo merecemos?