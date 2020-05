“Mucho aplauso sanitario y poca conciencia cívica”, críticas por el comportamiento en algunas terrazas de Salamanca

Jueves, 28 de mayo de 2020

Xosé R. Bustelo, presidente Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, se ha mostrado muy crítico esta semana en las redes sociales, con motivo de lo visto en algunas terrazas de la ciudad.

“Perdónenme ustedes, pero yo en día 1 de fase 1 estoy viendo: 1. superpoblación de terrazas, algunas que no cumplen la distancia mínima. 2. Camareros hablando con clientes, ninguno de ellos con mascarilla. En fin, mucho aplauso sanitario, poca conciencia cívica”, publicaba en Twitter junto a una fotografía de la Plaza Mayor.

“Una pequeña fiesta inocente puede generar una nueva onda epidémica”

La de Bustelo no ha sido la única voz que, desde la ciencia, advierte del peligro de no cumplir con las pautas dadas por las autoridades sanitarias. En la misma línea, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, avisaba este miércoles de que una "pequeña fiesta inocente" en la que no se respetan las medidas impuestas para controlar los contagios de COVID-19 puede generar una nueva onda epidémica a nivel nacional.

El epidemiólogo explicaba que por el momento "no se ha detectado ninguna señal de un posible rebrote", aunque ha admitido que hay "focos concretos" en algunas provincias con "pequeños agrupamientos de casos que en principio se están controlando correctamente".

"Pero estos rebrotes que probablemente ahora mismo no tenemos podrían empezar a partir de esas agrupaciones locales de las que sí tenemos información", ha alertado, especificando que algunas reuniones sociales con más gente de la permitida en la fase en la que se encuentra ese lugar "han podido ser el origen de esos brotes locales".

"Hay que ser conscientes de que esto no se ha terminado. Ir mejorando las restricciones no implica que el riesgo sea cero. Todavía existe la posibilidad de un brote por una pequeña fiesta inocente, que podría ser el inicio de otra onda epidémica a nivel nacional. Si no estamos todos ya en la tercera fase o en la nueva normalidad es porque debemos ir despacio. Todavía hay riesgo. Pediría por favor que entiendan que pasar de fase no es estar libres de riesgo", ha afirmado rotundamente.