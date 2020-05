Simón defiende que por ahora el exceso de mortalidad no se puede achacar directamente al Covid-19

Miércoles, 27 de mayo de 2020

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) fija en 43.034 muertos más de los esperados

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha defendido este miércoles que el exceso de mortalidad producido en España desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) fija en 43.034 muertos más de los esperados, no puede ser achacado directamente al coronavirus por el momento.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, el epidemiólogo ha señalado, por otra parte, que el retraso en la notificación de esta mortalidad, que ha provocado la introducción de 13.250 muertes este miércoles que se habían producido durante la fase más dura de la pandemia, se debe a que los registros civiles no han podido atender al cien por cien de su capacidad debido a las medidas del estado de alarma.

Sobre el exceso de mortalidad, fijado en el 55,2 por ciento entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, ha comentado que se ha concentrado principalmente en mayores de 74 años, que suponen unas 35.500 muertes más de las esperadas en este periodo, si se comparan con las series históricas.

Simón ha puntualizado, en cualquier caso, que los fallecidos confirmados con PCR hasta el momento rondan los 28.000, pese a que las cifras del MoMo puedan indicar lo contrario. En este contexto, ha explicado que esos 43.000 muertos más de los esperados se pueden deber a varias razones, y no solo a personas que han fallecido como consecuencia directa de una infección por el virus.

"Una parte puede ser por no acudir a tiempo a los hospitales, por patologías que los pacientes por miedo a acudir a un hospital no hubieran llegado a tiempo, o por la saturación de los hospitales se hayan pensado dos veces ir para no saturarlos más. Hasta ahora no podemos achacarlo directamente al coronavirus", ha asegurado el doctor Simón.