Nace el marketplace mirobrigense, que se verá impulsado con la contratación de una trabajadora

Miércoles, 27 de mayo de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) presentaron en la mañana del miércoles dos novedades que han puesto en marcha para el fomento de la venta online por parte de los establecimientos comerciales mirobrigenses: la contratación por tres meses de una trabajadora, Virginia Rubio, y la creación de un marketplace conjunto (o lo que es lo mismo, un mercado virtual de compra y venta de productos).

En lo que respecta al marketplace, que se puede considerar como “un miniAmazon de Ciudad Rodrigo” -según lo definió Inma Pascual, secretaria de Afecir- se trata de un viejo proyecto de la Federación (los primeros pasos se dieron en 2018) que no llegó a cristalizar por distintos motivos (había ‘miedo’ sobre cómo podría funcionar), pero que el coronavirus ha hecho que vuelva al primer plano porque “es el momento”, en palabras de David Bernal, integrante de la Junta Directiva de la entidad.

Aunque el proyecto no está desarrollado al completo (todavía no se pueden hacer efectivas las compras), el marketplace ya está abierto dentro de la página web de Afecir (www.afecir.com/comprar). De salida, se cuenta con la participación de cerca de una treintena de establecimientos, tanto socios como no socios de Afecir, de variados sectores: calzado, flores, embutidos o carpintería metálica. Los promotores esperan que se apunten muchos más, para lo cual únicamente tienen que ponerse en contacto con Afecir, por ejemplo llamando al número de teléfono 696 54 22 87.

Según explica David Bernal, el objetivo es que los mirobrigenses que busquen productos por Internet, el primer lugar donde busquen sean en este marketplace, que quieren que tenga una proyección nacional, es decir, que los productos puedan llegar a cualquier lugar de España a través de esta vía. Asimismo, se está pensando en la expansión al otro lado de la frontera. De momento, cada uno de los establecimientos ya involucrados en la iniciativa ha remitido para su publicación online una decena de productos, que están siendo colgados por la propia Afecir.

También llega una iniciativa para la hostelería

Con el objetivo de impulsar este marketplace, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha procedido a contratar durante tres meses a una persona, Virginia Rubio, que también se encargará, según explicó en la mañana del miércoles la delegada de Comercio, Laura Vicente, de darle formación a los comerciantes para auxiliares en la venta online, y de poner en marcha una iniciativa para el sector de la hostelería.

En torno a la formación, Laura Vicente explica que habrá una parte teórica, con una serie de cursos de una o dos semanas de duración, y una parte más práctica, para implantar los conocimientos en los comercios que lo requieran. La formación, que será flexible en función de la disponibilidad de los propios comerciantes, tendrá una parte más genérica (sobre analítica web, estadísticas, implantación de comercio electrónico, análisis SEO, etc.) y otra más personalizada para cada comercio.

Respecto a la iniciativa para el sector hostelero, consiste en la habilitación de unos códigos QR para que los clientes que acudan a los establecimientos de este tipo los lean con sus dispositivos móviles y les aparezca la carta, de tal modo que no la tengan que tocar físicamente. De este modo se espera “hacer más atractivo visitar la restauración y hostelería de la ciudad”, en palabras de Laura Vicente.

Virginia Rubio contará con una oficina física en el Ayuntamiento, aunque también tendrá que acudir a la sede de Afecir. Su intención es “estar para todos, ayudar y enseñar”. Según expuso el alcalde Marcos Iglesias, esta contratación va a permitir que las empresas “adquieran conocimientos sobre cómo visibilizarse en la red”, además de “estar en el lugar para resolver dudas y preguntas, y moverse por los comercios para auxiliar”.

Asimismo, con esta contratación se espera que los comerciantes y empresarios “adquieran destrezas” para ponerse en marcha, dentro del objetivo de “buscar estrategias para estimular el empresariado de Ciudad Rodrigo y comarca” del que vienen hablando en sus reuniones semanales con Afecir. Marcos Iglesias espera que los empresarios “utilicen esta herramienta que se pone a su disposición”.