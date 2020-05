El discurrir y el discurso de las vias pecuarias - 37

Vías pecuarias secundarias por el Vale do Rio Douro a la provincia de Salamanca

Por fim o maioral dá sinal de marcha, e toda esta montanha viva, põe - se emmovimento. O ar puro da manhà enche-se de balidos, de assobios e degritos << o...o...ou..ou! >> <<rastapar- ta>> . O cães correm de um lado para otro, para iniciar o ca- minho ás ovelhas (...) Em determinado ponto da canada há uma pedra saliente que estrangula a passagem. O maioral contratan- te e o maioral do rebanho jutamente com alguns pastores colo- cam-se neste lugar, para força as ovejhas a passar lentamente, de maneira a podê - las contar. Um pastor, com mais prática, co- mença a contá-las a três a três. Sempre que chega a cinquenta, diz: “Alto! Ciquenta!”.

(Jorge Dias, “Aspectos da vida pastoril em Portugal”, Revista

de Etnografía, Junta Distrital do Porto, 1965, pág. 369).

Vías pecuarias secundarias

Pinhel - Marofa - Hinojosa de Duero

Comienzo: Pinhel.

Final: Hinojosa de Duero.

Longitud en el territorio portugués: 21 kms.

Estado actual: asfaltados.

Longitud en el territorio español: 1,5 kms.

Estado actual: camino de tierra y asfaltado.

Recorrido en territorio portugués: Pinhel - Vale do Côa - Rivera de Avedal -

Ribera do Colmeal - Serra do Cerejal - Castelo Rodrigo.

Recorrido en territorio español: Casa de los Camineros - Camino de Quinta

de Valicobo.

Cartografía portuguesa: 1:25.000 Carta Militar - 171.

Cartografía española: 1:25.000 ING 449 - III.

Valoración Paisajística: Vale del Côa - Parque Internacional de Arribes de

Duero.

Uso de suelo agrícola: forestal, viñas, olivares, naranjos y almendros.

Hidrografía: río Côa, ribera das Cabras, río Duero y río Huebra.

Figueira de Castelo Rodrigo - Almendra - La Fregeneda

Hinojosa de Duero

Comienzo: Escalhão.

Final: Hinojosa de Duero.

Longitud en el territorio portugués: 28 kms.

Estado actual: intransitable.

Longitud en el territorio español: 32 kms.

Estado actual: camino de tierra y asfaltada.

Recorrido en territorio portugués: Figuera do Castelo Rodrigo- Ribeiro o Co-

deco - Corchoeiro - Naves - Estaçao do caminho de ferro de Almendra.

Recorrido en territorio español: Puente Internacional - Casa de los Camine-

ros - Camino de Quinta de Valicobo - Camino de la Fregeneda - Camino

de la Calzada Vieja - La Fregeneda (municipio) - Casas de la Cruz de San

Pedro - Fuente de Blas Miguel - Camino vecinal de Hinojosa de Due- ro - Hinojosa de Duero (municipio) - Colada del Monte - Colada de la Estación.

Cartografía portuguesa: 1:25.000 Carta Militar - 171.

Cartografía española: 1:25.000 ING 448 - IV, 474 - II, 475 - I.

Valoración Paisajística: Parque Internacional de Arribes de Duero. Bien de

Interés cultural Figuera de Castelo Rodrigo.

Uso de suelo agrícola: viñas, olivares, naranjos y almendros.

Hidrografía: río Duero y río Águeda.

Escalhão - Almendra - La Fregeneda - Hinojosa de Duero

Comienzo: Escalhão.

Final: Hinojosa de Duero.

Longitud en el territorio portugués: 15 kms.

Estado actual: asfaltados.

Longitud en el territorio español: 32 kms.

Estado actual: camino de tierra y asfaltada.

Recorrido en territorio portugués: Escalhão - Pretos - Estaçao do camhino

de ferro de Almendra.

Recorrido en territorio español: Puente Internacional - Casa de los Camine-

ros - Camino de Quinta de Valicobo - Camino de la Fregeneda - Camino

de la Calzada Vieja - La Fregeneda (municipio) - Casas de la Cruz de San

Pedro - Fuente de Blas Miguel - Camino vecinal de Hinojosa de Due-

ro - Hinojosa de Duero (municipio) - Colada del Monte - Colada de la

Estación.

Cartografía portuguesa: 1:25.000 Carta Militar - 171.

Cartografía española: 1:25.000 ING 448 - IV, 474 - II, 475 - I.

Valoración Paisajística: Parque Internacional del Duero. Contactos con pas-

tores en la parte portuguesa.

Uso de suelo agrícola: viñas, olivares.

Hidrografía: río Duero y río Águeda.