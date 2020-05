La tertulia: Un cuarto de siglo después

¡Ya han pasado 25 años ¡… Si, un cuarto de siglo. Y ¡…Mírenla, ahí está viendo pasar el tiempo…! Podríamos apelar al tópico… ¡Parece que fue ayer!..!No!... eso es para la gente aburrida, para quien ve pasar el tiempo, para quien está más o menos vacío, para quien no encuentra amistades, para quien no quiere mantenerse latente, vivo, para quien se queja por todo…Pero no: para los que han conocido esta tertulia, para los que han discutido, discrepado incluso en no pocas ocasiones, con acaloramiento en defensa de sus razonamientos y posturas. Creo firmemente que para todos aquellos, que hemos pasado por aquí, los que volvemos más espaciadamente, y también aquellos otros que se fueron definitivamente; ha sido una autentica terapia, un imborrable recuerdo, una satisfacción y una magnifica demostración de amistad.

Recuerdo las primeras tertulias… Entonces solo taurinas de la mano de Emilia y, la peña Tendido Universitario… Luego estuve viniendo una vez cada mes, siempre el ultimo martes con Albino de moderador- también lo hice con otro señor... perdonar pero no recuerdo su nombre y ahora con Luis García, que hace tiempo tomo el testigo de esta tertulia y le ha dado continuidad, como también algunas ideas, tal como fue el referente de la revista, la edición de una página Web, así como otras incursiones dentro siempre de una línea, de información cultural, con ponentes de mucha entidad. Es un tanto triste, que las corporaciones culturales y políticas de esta ciudad, no le hayan dedicado la importancia, y atención que merece. Servidor, siempre estuvo dispuesto para esta iniciativa, en la cual aporte mi toque cultural-taurino, tras algunos problemas, de salud y otros... me han llevado a no ser habitual de las tertulias estos últimos años… pero volveré… al igual que siempre que he podido colaborando en todo aquello que fue posible…

Dicen que las añoranzas, encierran tristeza. Yo no lo creo, pienso, que añorar es rendir tributo al recuerdo de las cosas agradables, que de uno se han ido alejando, y que tal añoranza tiene – como en este caso – un sentido espiritual. Glosar sobre la personalidad y la calidad humana de las personas presentes, y otras que desaparecieron, no puede catalogarse de nostalgia. Es corresponder con toda justicia, a aquellos, que dejaron una huella en la vida profesional, en la amistad y en la familia; o fueron ejemplo de ciudadanía, seriedad y responsabilidad, siempre con calidades superiores a lo normal.

Calidades, que descubrimos y admiramos, a medida que el tiempo, las vivencias y los recuerdos se apoderan de nosotros. Y, al igual que le ocurre este comentarista, le ocurrirá a aquellos, que tuvieron el privilegio de disfruta, una amistad sincera y limpia de ese ramillete de tertulianos que cada martes se daban y se seguirán dando cita para oír, preguntar y disertar, sobre los muchos aconteceres, especialidades y vivencias, de los muchos invitados, que siguen aceptando – decir aquello que saben y pueden decir- Suele ser muy frecuente que, evoquemos los tiempos vividos, y que estos se recuerden con marcado pesimismo y no menos carga de pesadumbre, y aunque estos encierren nostalgias, es bueno y lógico recordar tiempos vividos, con ello, vuelve a reponerse y renovarse uno de ilusiones por vivir y, son argumentos fundamentales, que dan formas alegres para justificar generosamente recuerdos del pasado. Por esto, al llegar fechas señaladas, miramos hacia atrás y muchos de nosotros, echamos en falta en la tertulia a aquellos que comparecían con cálido humor y sabía utilización de palabras y conceptos, que hará que su imagen, se presente entre nosotros.

Fermín González salamancartvaldia.es