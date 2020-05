Prevenir coronavirus: Los desinfectantes de manos menos recomendados

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Hay que tener cuidado con productos como los desinfectantes caseros, porque conviene recordar que solo son útiles si su contenido en alcohol es elevado

El lavado frecuente de manos es una de las medidas básicas de prevención del coronavirus. Los desinfectantes para manos se han convertido en uno de los productos más demandados. Pero hay que tener cuidado, porque como advierte la OCU solo son útiles si su contenido en alcohol es elevado. A continuación, vamos a ver cuáles son los desinfectantes de manos menos recomendados y los motivos.

Desinfectante casero de manos

El pánico al contagio provocó, en los momentos iniciales, que en muchos lugares se produjeran situaciones de desabastecimiento de este tipo de productos (al igual que sucedió con las mascarillas para prevenir coronavirus). Es por eso que proliferaron en los medios o a través de Internet multitud de “recetas” para elaborar desinfectantes caseros: hay recetas para todos los gustos, unas con alcohol y otras incluso sin alcohol, pero insistimos: solo con un porcentaje de alcohol superior al 60% tendremos desinfectantes eficaces.

No obstante, hay que tener precaución con los desinfectantes caseros: su eficacia no está contrastada, y pueden acabar dañando la piel. A día de hoy, una vez que la disponibilidad de estos productos es mucho mayor, OCU desaconseja su elaboración casera.

Toallitas húmedas

Son una alternativa menos eficaz y de gran impacto ambiental. Es mejor evitarlas, salvo que sean la única opción disponible.

Jabones antibacterianos

Son jabones que en su composición incluyen ingredientes especiales que supuestamente ayudan a combatir las bacterias. Lo cierto es que no hay pruebas de que supongan una ventaja adicional al uso de jabones normales e incluso, según los ingredientes que contengan, pueden resultar desaconsejables, favoreciendo por ejemplo el desarrollo de resistencias bacterianas. Por no mencionar que tanto la Covid-19 como la gripe o el resfriado común están originadas por virus, no por bacterias.

Cómo usar bien los desinfectantes de manos