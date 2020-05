Roberto Íñiguez: “Tenemos un gran reto por delante sin saber aún cómo será la temporada”

Martes, 26 de mayo de 2020

El Perfumerías Avenida presenta a su nuevo entrenador que sustituye a Miguel Ángel Ortega

El Perfumerías Avenida ha presentado esta tarde de manera oficial a Roberto Íñiguez, el nuevo entrenador del equipo que sustituye a Miguel Ángel Ortega. Se trata de un experimentado técnico con una larga trayectoria en Euroliga que ya había tenido anteriores contactos con el club y que ahora dirigirá al Perfumerías en una temporada aún marcada por la incógnita en plena crisis del coronavirus.

La presentación se realizó de manera virtual, interviniendo en primer lugar Carlos Méndez, el gerente del club. "Lo primero de todo es darle las gracias a Miguel Ángel Ortega por su trabajo como entrenador. Ha realizado una grandísima labor al frente del equipo consiguiendo dos títulos de Copa que son un grato recuerdo para todos nosotros". En cuanto al futuro, Méndez señaló que aún se conoce muy poco sobre el funcionamiento de la liga: "Va a ser una etapa totalmente distinta. Estamos planificando sin conocer las normas del juego, sin saber cómo va a ser la Euroliga... es muy complicado. No conocemos tampoco cómo va a quedar económicamente la sociedad. Sin saber tampoco el apoyo que tendremos de las autoridades. Dentro de este maremagnum es dar el primer paso que es presentar a Roberto como nuevo técnico del club". Desde Perfumerías Avenida consideran a Íñiguez el perfecto relevo en el banquillo: "Es muy trabajador, gran conocedor del mundo del baloncesto. Está muy pendiente de todo y queremos ver cómo es capaz de construir el nuevo proyecto. Es una persona muy capaz y esperamos que sea el inicio de una relación muy duradera".

El nuevo entrenador, Roberto Rodríguez llega muy contento de afrontar una campaña llena de retos: "Estoy muy contento, tengo felicidad plena porque para mi ser entrenador de Perfumerías Avenida es algo muy importante por lo que representa el equipo, la familia Recio y la afición que tiene, que es ejemplar y que representa a una gran ciudad como es salamanca. Lo digo de corazón, se que es una situación complicada, todos están en crisis y eso es un gran reto que quiero afrontar. Me inspira más la dificultad, es un reto muy muy grande y aunque sea complicado al inicio, tenemos que trabajar bien para ganarnos la confianza de todo el mundo. Espero que el baloncesto sea algo positivo y motivo de alegría y que la gente esté orgullosa de su equipo".

Sobre su llegada ahora al club y no anteriormente, Roberto señaló que dar el sí ha sido muy fácil: "La primera reunión que tuve con el club fue hace dos años y para ver que podíamos hacer en el futuro. Ahora el club ha decidido cambiar su proyecto y contar conmigo. Les gustaría contar conmigo y llegamos a un acuerdo, fue realmente sencillo". Su esperanza es poder dejar huella en el equipo: "Perfumerías Avenida se define solo, es un gran equipo y para mi es un orgullo muy grande. Ahora mismo en lo único que pienso es en hacer mi mejor trabajo y dejar todo el legado que pueda, con toda la humildad del mundo, éxitos y fracasos. Creo que el club quiere progresar, no atascarse, y por eso hemos cerrado esta relación. El apoyo que tiene Avenida en cada partido es algo que invita a participar en el proyecto".

En cuanto al tipo de baloncesto que trae consigo, Íñiguez apuesta por el desarrollo de las jugadoras para hacer cantera: "Quiero que Perfumerías siga siendo un equipo con intensidad, luchador hasta el último momento. Luego la experiencia me que hay que mejorar constamente a las jugadoras. Seguramente tendremos un equipo joven y es importante cuidar su evolución, porque será crucial para el futuro del club y dejará una base sólida para próximas campañas".

Finalmente, Roberto comentó que es de esperar una reducción de presupuesto que condicionará el equipo que se pueda elaborar: "Para bien o para mal, Avenida es un club familiar y la situación es complicada, entiendo que el baloncesto tiene que ser un complemento y no un peso para la familia Recio. El apoyo que recibiremos no será igual al de otros años, y somos perfectamente conscientes con la que está cayendo, incluso con equipos que van a tener cerrar. No sabemos cuando podrán venir jugadoras de Estados Unidos, si podremos jugar con público, que es muy importante para Avenida. Es importante no desesperar y seguro que tendremos un equipo que represente perfectamente a Salamanca".

Roberto Íñiguez es un experimentado entrenador que ha pasado por equipos nacionales como el Ros Casares, con el que ganó Liga y Euroliga. Ha estado varios años por toda Europa al mando de equipos como el conocido Fenerbahce o el Sopron Basket, con el que disputó varias Final Four de la Euroliga. Su último equipo ha sido el Dynamo de Kursk, del que se marchó a finales de 2019.