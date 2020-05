AUPA pide al Gobierno que “se deje de cuentos” de reforma laboral y afronte los problemas reales

Lunes, 25 de mayo de 2020

La asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), con delegación en Salamanca y en Castilla y León, ha pedido al Gobierno que “se deje de cuentos y distracciones” planteando la derogación íntegra de la reforma laboral, algo que en estos momentos consideran que ‘solo aporta más incertidumbre y desestabiliza aún más la precaria economía española” y afronte los problemas reales para poder salir adelante cuanto antes.

El vicepresidente de AUPA, Pedro García, ha asegurado en un comunicado remitido a los medios, que “los autónomos nos hemos quedado de piedra, como todos los españoles, al enterarnos de que en medio de una situación como la que vivimos actualmente se ningunea a los ministerios económicos para adoptar un compromiso de tanto calado que supone remover todo el sistema actual”.

Algo que en condiciones normales hubiera supuesto “abrir un melón muy complicado, entablar negociaciones con los agentes sociales y el resto de partidos y plantear qué sistema laboral queremos entre todos… ahora se acuerda sin más. No damos crédito. Nos preocupa por lo que supone cambiar las reglas del juego y por el mensaje que se envía a Bruselas y al resto de la Unión Europea. Necesitamos el apoyo de Europa y no podemos transmitir que el país no es fiable”.

El Gobierno, apuntan, “tiene que dar marcha atrás sin paliativos, sin poner paños calientes, y centrarse de una vez en abordar las cosas que son urgentes”. “La reactivación económica y las ayudas que tienen que seguir manteniéndose. En la apertura de nuevos incentivos fiscales y en garantizar que no sólo esté sobre el papel sino que se lleve a cabo”.

AUPA exige ayudas y medidas para los autónomos y sus empleados que puedan llevarse a cabo tras la situación incomprensible y descabellada de los créditos ICO y el colapso en el SEPE que está impidiendo cobrar los ERTE, dejando a miles de familias en la más absoluta miseria. A este respecto, desde la organización se pide que se derive personal de otros departamentos que debido a la actual situación se encuentran más paralizados, como el Ministerio de Deportes o el de Cultura, a reforzar los servicios de Empleo. Dado que la reasignación de funciones es una posibilidad contemplada en la legislación y se forme online a los nuevos tramitadores.

Asimismo, para acelerar este proceso se considera necesario que los funcionarios que hayan salido del SEPE por traslado durante los últimos tres concursos de traslados o bien por jubilación durante los últimos tres años, se reincorporen. “Si se ha hecho con los sanitarios, por qué no con los funcionarios. No entendemos este bloqueo”

García ha asegurado que “muchos autónomos han confiado en que las ayudas del ICO llegaran, pero en algún punto está fallando el sistema y el dinero está, pero no fluye. Destruyen empresas conforme pasan los días y el confinamiento las ahoga.”.