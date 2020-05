Igea recupera su normal incontinencia verbal

Tras salir vapuleado de su pugna con Inés Arrimadas, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, contuvo durante un tiempo su irrefrenable locuacidad. Enseguida sobrevino la pandemia y la coyuntura tampoco se prestaba a asomar mucho la cabeza. Pero es sabido que la cabra tira al monte, y a medida que se ha ido calentando el ambiente político, Igea ha recuperado, y de que forma, la incontinencia verbal a la que nos tenía acostumbrados.

Repasen, si no, su comparecencia informativa del pasado jueves, en la que el número dos de la Junta no dejó títere con cabeza. Además de descalificar sin ningún argumento determinadas informaciones probadamente veraces, Igea repartió estopa como le vino en gana. Volvió a la carga contra una de sus conocidas bestias negras, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien se había permitido cuestionar los criterios epidemiológicos que de hecho la consejería de Sanidad se ha visto obligada a cambiar. Tampoco se privó de lanzar nuevas puyas contra el gobierno de la comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad le acusó después de “hablar sin conocimiento”.

Y particularmente agria fue su invectiva contra un compañero de partido, el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, contra el que arremetió sin miramientos, ridiculizándole al referirse a él como “el doctor Castaño”. Clasismo profesional aparte, ahí Igea dio la sensación de respirar por la herida de la batalla intestina en C´s de Castilla y León, pateando al portavoz adjunto de C´s en las Cortes, David Castaño, en el culo de su hermano Fernando.

Pero no todos son descalificaciones por parte del doctor Igea. Entre dardos y ex abruptos a veces le da por alinearse con opiniones ajenas, incluso con alguna no demasiado procedente. “No hay opinión mas cualificada”, dijo a propósito de las criticas acerca del estado de alarma que le valieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, otro que tal, todo un rapapolvo por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Advertidos estamos, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha recuperado la normalidad y anda nuevamente desatado.