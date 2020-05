Álvaro Juanes: “Los hosteleros abrimos con esperanza, pero también con incertidumbre por los ERTEs”

Lunes, 25 de mayo de 2020

La Asociación de Empresarios de Hostelería afirma que la normativa de aforo es injusta, pero que se acata a rajatabla y garantizando la seguridad

Tras más de dos meses sin actividad el sector de la hosteleria vuelve a activarse en Salamanca con la llegada de la fase 1. Los hosteleros han preparado las terrazas que podrán usar al 50 % desde hoy. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Álvaro Juanes, analiza para SALAMANCA RTV AL DÍA la esperada situación del regreso a la actividad.

¿Qué supone la reapertura para el sector hostelero de Salamanca?

Tenemos muchas ganas de volver a la actividad. Hemos recibido más de 300 solicitudes de terrazas que comienzan hoy su actividad. Este fin de semana muchos de los miembros de la asociación han estado preparando sus establecimientos para poder estar listos. Lo malo es que muchos de los empresarios abren con gran incertidumbre respecto al Gobierno y los cambios que habrá en la reforma laboral. Estamos un poco en tierra de nadie respecto a los ERTEs y hay mucha inquietud puesto que la viabilidad de los negocios del sector están sujetos a que los ERTEs sean funcionales y acordes al funcionamiento real de la actividad existente. Estamos a la espera de una aclaración de cómo se van a llevar a cabo, a ver si les van a quitar una T y los van a dejar en ERE. Además, dependemos mucho de la movilidad interprovincial. Abrir hoteles es posible, pero no tiene mucho sentido sin visitantes de otras provincias. No obstante esto es una píldora de luz, hemos pasado de fase y vamos avanzando.

¿Cómo califica las medidas que se han tomado para permitir unas terrazas con seguridad?

Las conversaciones con el Ayuntamiento han sido muy positivas porque el trabajo está siendo faraónico. La mesa de trabajo establecida ha tenido un volumen de trabajo tremendo porque se está estudiando cada caso de manera personalizada. Hay que tener en cuenta la seguridad, que está por encima de todo, medir bien las distancias de separación y también las de respeto a los viandantes, que todo el mundo tenga espacio para circular con seguridad.

¿Qué le parece la normativa de aforo determinada por Sanidad?

Creo que son equivocadas. No se debe trabajar por aforo y sí con distancias de seguridad. Es un error de base, puesto que muchos establecimientos podrían emplear más espacio disponible con total seguridad y no se les permite. Estamos tratando de llevar esta queja a las autoridades correspondientes. No obstante, acatamos las medidas acordadas totalmente. Hay que cumplirlas a rajatabla. Somos los primeros interesados en la seguridad no solo de nuestros clientes, también de nuestros empleados y nuestras familias.

¿Qué mensaje le envía a los posibles clientes que puedan recibir a partir de hoy?

Esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos, pero sin poder dar abrazos. Queremos volver a hacer felices al público de Salamanca, con responsabilidad, porque sabemos hacer las cosas bien. Esto es España y la vida social es algo muy arraigado a nuestra cultura. A partir de hoy podemos avanzar en todos los sentidos, incluyendo disfrutar un poco de amigos y conocidos tomando algo.

La normativa del Ministerio de Sanidad para la hostelería en la fase 1 es la siguiente:

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al 50% de las mesas y garantizándose una distancia de 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

Se deberá proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso y se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida.

Se fomentará el pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú de uso común.

En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, los trabajadores deberán utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure tanto su protección como la del cliente.