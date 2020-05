Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio considera insuficiente el Plan de Movilidad para cumplir con la normativa sanitaria

Lunes, 25 de mayo de 2020

La asociación cree que la peatonalización no es suficiente para cumplir con una efectiva separación del público

Salamanca vive hoy un nuevo aumento de zonas peatonales en virtud del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Salamanca. La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio considera que la calificación como peatonal que ahora reciben algunas nuevas calles no es tal debido a su temporalidad. La asociación cree que los motivos esgrimidos para ello son únicamente los sanitarios y económicos y que así debe ser porque se trata de un espacio exagerado el cual no se puede ceder para uso lucrativo por mucho tiempo.



Entre algunos de los problemas se señala que los viandantes deben seguir transitando por las aceras y se lamentan las escasas posibilidades de sentarse en un banco público y a la sombra. La asociación afirma que la peatonalización de más vías públicas es una necesidad urbanística y vital para poder desarrollar la vida en la ciudad de forma agradable, y esas vías no son necesariamente las listadas por el Ayuntamiento de Salamanca porque en ellas no se busca que la ciudad sea más humana y cómoda, solo satisfacer la presión hostelera.

Según Ciudadanos por el Patrimonio, si se buscase una verdadera comodidad de los transeúntes se habrían peatonalizado calles, tramos de calles o se hubiesen ampliado aceras para entregar mayor espacio público al peatón. A su juicio, las aceras existentes son estrechas y los pasos de cebra puntuales tanto en el ámbito histórico y comercial como en los barrios de la ciudad. Lamentan que el Consistorio dedique grandes esfuerzos a mejorar accesos, rotondas y vías de gran tráfico rodado pero no mejore esos aspectos peatonales.



Entre las medidas que propone Ciudadanos por el Patrimonio están la ampliación de aceras, como la acera sur de Avda. Mirat, o el tramo de Mª Auxiliadora entre Avda. Portugal y Federico Anaya; la ampliación del espacio para la espera en los pasos de peatones; la ampliación del espacio para la espera en las paradas de autobús más utilizadas, dar más espacio en lugares concurridos; además de perseguir con mayor ahínco el aparcamiento de vehículos sobre las aceras.

Ciudadanos por el Patrimonio piden además una mejora en el carril bici, que debería construirse sobre la calzada, espacio reservado a vehículos, y no sobre la acera, restando movilidad a los peatones y a los ciclistas.

Por último, en cuanto al Plan de Movilidad, redactado hace ocho años y sin que sus propuestas supongan ninguna transformación relevante, la Asociación ha trasladado al Ayuntamiento de Salamanca, al igual que lo anteriormente manifestado, que urge su revisión y análisis en los que debería participar un foro de opinión pública para el análisis de la movilidad.