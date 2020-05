Sánchez anuncia a las CCAA que cobrarán el fondo en cuatro pagos, el primero en julio por 6.000 millones

Domingo, 24 de mayo de 2020

El Gobierno dice que los criterios de reparto entre las comunidades deberán tener en cuenta la población e indicadores sanitarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este domingo a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que el primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus se hará el próximo mes de julio y ascenderá a 6.000 millones, mientras que el resto se abonará en septiembre, noviembre y diciembre.

Durante la undécima videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Sánchez ha insistido en que la "magnitud" de la crisis justifica esta medida, que anunció por primera vez a principios de mayo para que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás", según han informado fuentes autonómicas.

De este fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, 10.000 millones se destinarán al gasto sanitario, que es donde más están invirtiendo los gobiernos autonómicos. Asimismo, otros 5.000 millones de euros tendrán como objetivo paliar la caída de los ingresos propios de las comunidades y los 1.000 millones de euros restantes serán para el gasto social.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado que el primer pago, el de julio, será de la parte correspondiente al gasto sanitario y tendrá un importe de 6.000 millones, y que los siguientes pagos hasta completar los 16.000 millones se harán en septiembre, noviembre y diciembre.

CONSENSUAR LOS CRITERIOS DE REPARTO CON OTROS PARTIDOS

Este domingo, Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos la importancia de "resolver cuanto antes" los criterios de reparto de este fondo entre las distintas comunidades autónomas para así poder "transferir cuanto antes" el dinero, según las fuentes.

A este respecto, Montero ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno pretende que estos criterios de reparto sean "negociados y consensuados con las formaciones políticas", y por ello espera encontrar en ellas una "buena disposición" para poder establecerlos "de forma justa y equitativa".

Para decidir cuántos recursos recibirá cada territorio, habrá que tener en cuenta, según la ministra, "indicadores sanitarios" relacionados con el gasto que ha supuesto la pandemia en cada uno de ellos.

Y, tras escuchar a todas las comunidades autónomas, el Gobierno va a "dar un mayor peso" al criterio de la población, "sobre todo por lo que tiene que ver con la prevención y la preparación del sistema (sanitario) de cara a la desescalada", ha dicho.

NO HABRÁ "CRITERIOS POLÍTICOS"

Lo que no va a haber, según Montero, son "criterios políticos" que, por ejemplo, tengan en cuenta si antes de la crisis del coronavirus una comunidad no hizo una inversión suficiente en sanidad o si optó por privatizar una parte del sistema.

"Son exclusivamente unos fondos para 2020 para compensar lo que ha supuesto de mayor coste para las comunidades autónomas y que eso no se traduzca en un endeudamiento de sus cuentas públicas", ha detallado.

Según ha señalado, el objetivo es que las comunidades tengan sistemas sanitarios "fuertes", con una "capacidad estratégica" que permita seguir protegiendo a los ciudadanos frente a la Covid-19. Para ello, deben contar con los recursos necesarios para "hacer frente al incremento del gasto vinculado a la pandemia" y para "preparar los sistemas sanitarios ante un hipotético rebrote" del virus, ha añadido.

"El Gobierno va a garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan y tengan la renta que tengan, accedan en igualdad de condiciones a un sistema sanitario público, universal y de calidad", ha subrayado.

DESTACA QUE ALEMANIA PRESIDIRÁ LA UE A PARTIR DE JUNIO

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha informado a los dirigentes de las comunidades de los debates que existen actualmente en el marco europeo para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Así, ha hablado del marco financiero plurianual y del fondo de recuperación, íntegro de transferencias y no de préstamos.

Para Sánchez, es "un buen primer paso" sobre el que cada Estado se está posicionando: mientras que los países del este quieren hablar del marco financiero, otros como Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia no quieren mutualizar la deuda, aunque ha comentado que esto ya se da "de facto".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que en el mes de junio la Presidencia de la UE pasará a Alemania y que este país quiere finiquitar este debate y tomar una decisión cuanto antes.

En todo caso, ha añadido, el próximo 1 de junio se pondrán en marcha tres líneas de ayuda derivadas de las consecuencias de la crisis y consistentes en el reaseguro de desempleo, la línea para garantizar liquidez a las empresas y la de los gastos vinculados al covid-19.

Por último, Sánchez ha emplazado a los presidentes a la reunión, el próximo 28 de mayo, del Gobierno con las comunidades autónomas en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) con el objetivo de valorar todas estas cuestiones.