Igea: "Las banderas se agitan para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar"

Domingo, 24 de mayo de 2020

En referencia a las marchas de vehículos convocadas este sábado por Vox en todo el territorio nacional

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha aseverado, en referencia a las marchas de vehículos convocadas este sábado por Vox en todo el territorio nacional, que "las banderas se agitan para las celebraciones o para el combate", mientras que el no ve "nada que celebrar".

Así lo ha indicado a través de su perfil de Twitter, una publicación en la que añade: "Para el combate no me esperen. Ya hay suficientes víctimas. Trabajemos para que no se repita. Trabajemos para sujetar entre todos esa bandera que hoy ondea a media asta".

Horas, después, añadía, además a su primer tuit que "en España no hay nada más provocador que intentar ser conciliador".

OTRAS CRÍTICAS DESDE CS

De este modo, el también miembro de Ciudadanos (Cs) se unía a las numerosas críticas vertidas por muchos de sus compañeros de partido, que han cargado contra el "ambiente festivo" que ha imperado, a su juicio, en las manifestaciones que ha promovido este sábado Vox a lo largo del territorio español para pedir la dimisión del Gobierno cuando la pandemia del coronavirus ha dejado más de 28.000 fallecidos en España.

Así lo denunciaron, en concreto, la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo; la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino; el dirigente de Ciudadanos, Joan Mesquida o la exdiputada de la formación 'naranja' María José Calderón.